Делегация FISU проверяет, готов ли Екатеринбург к Универсиаде
13:21, 10 Июнь 2019
Финальное решение комиссии ожидается 2 июля.
Инфраструктура Екатеринбурга уже сейчас готова к проведению Универсиады 2023 года. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на президента Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцина.
Сегодня в Екатеринбург приехала делегация FISU. «Город и регион обладают опытом проведения крупных международных событий, и не только спортивных. Очень важно, что здесь расположен один из крупнейших федеральных университетов — Уральский федеральный университет. Для нас это один из ключевых элементов организации Универсиады, потому что для нас важно, какое наследие останется после игр», — сказал Олег Матыцин. По словам генерального секретаря FISU Эрика Сайнтронда, презентация отчета по итогам визита в уральскую столицу пройдет 2 июля на заседании исполнительного комитета FISU в Неаполе. В этот же день и объявят город-столицу проведения Универсиады-2023
6 июня в Екатеринбурге презентовали заявочную книгу Универсиады. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, в книге указали преимущества города — расположение и опыт международных мероприятий. Если Универсиаду доверят Екатеринбургу, то событие пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Открытие планируют провести на «Екатеринбург Арене». Церемонию закрытия совместят с празднованием 300-летия уральской столицы.
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