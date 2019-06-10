Делегация FISU проверяет, готов ли Екатеринбург к Универсиаде

Инфраструктура Екатеринбурга уже сейчас готова к проведению Универсиады 2023 года. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на президента Международной федерации университетского спорта ( FISU) Олег Матыцина.





Сегодня в Екатеринбург приехала делегация FISU. « Город и регион обладают опытом проведения крупных международных событий , и не только спортивных. Очень важно , что здесь расположен один из крупнейших федеральных университетов — Уральский федеральный университет. Для нас это один из ключевых элементов организации Универсиады , потому что для нас важно , какое наследие останется после игр», — сказал Олег Матыцин. По словам генерального секретаря FISU Эрика Сайнтронда , презентация отчета по итогам визита в уральскую столицу пройдет 2 июля на заседании исполнительного комитета FISU в Неаполе. В этот же день и объявят город-столицу проведения Универсиады-2023



