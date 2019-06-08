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Врач из Екатерибурга через суд добился права пробежать марафон в ЮАР

13:54, 08 Июнь 2019
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Фото: Анна Коротких / Facebook
Спортсменам-любителям из России пытались запретить участвовать в забеге из-за допингового скандала.
Российские бегуны через суд добились права пробежать марафон Comrades в ЮАР. Спортсменам-любителям пытались запретить участвовать в забеге, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики отстранена от соревнований из-за допингового скандала 2015 года.

Сначала россиян зарегистрировали и даже взяли деньги за участие, но на месте, в Дурбане, отказали. «Тут надо сказать, что большинство организаторов марафона были за нас и они нам подсказали путь через суд добиться участия и дали контакты адвокатов. Кто из нас мог поверить, что за 2 дня до марафона через суд можно чего-то добиться?» — рассказал один из участников марафона, медицинский директор «Новой больницы» Александр Гальперин.

В итоге российская делегация все же побежит марафон Comrades 9 июня. «87 километров африканской дороги вверх из Дурбана в Питермарицбург ждут нас уже завтра», — добавил Александр Гальперин.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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