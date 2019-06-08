Врач из Екатерибурга через суд добился права пробежать марафон в ЮАР

,





Сначала россиян зарегистрировали и даже взяли деньги за участие , но на месте , в Дурбане , отказали. « Тут надо сказать , что большинство организаторов марафона были за нас и они нам подсказали путь через суд добиться участия и дали контакты адвокатов. Кто из нас мог поверить , что за 2 дня до марафона через суд можно чего-то добиться?» — рассказал один из участников марафона , медицинский директор « Новой больницы» Александр Гальперин.





В итоге российская делегация все же побежит марафон Comrades 9 июня. « 87 километров африканской дороги вверх из Дурбана в Питермарицбург ждут нас уже завтра», — добавил Александр Гальперин.

Российские бегуны через суд добились права пробежать марафон Comrades в ЮАР. Спортсменам-любителям пытались запретить участвовать в забегепоскольку Всероссийская федерация легкой атлетики отстранена от соревнований из-за допингового скандала 2015 года.