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Футбольный «Урал» потерял четырех игроков

09:30, 08 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Среди них — легенда клуба Александр Данцев, который завершил карьеру.
Футбольный «Урал» сообщил об изменениях в составе. Команду покинули четыре футболиста. Так, у защитника Грегора Балажица истек срок действия контракта, и его решили не продлевать. Полузащитник Илья Жигулев возвращается в «Краснодар», у которого был арендован «Уралом». Руководители клуба также расторгли контракт с хавбеком Анатолием Катричем, сыгравшим всего одн матч за основу «Урала».

Кроме того, завершил карьеру старожил команды, левый защитник Александр Данцев. За «Урал» он выступал с 2011 года и сыграл 180 матчей. С сезона-2019/20 Данцев приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды «Урала».

Ранее контракты с екатеринбургским клубом продлили Павел Погребняк и Артем Фидлер. Оба футболиста проведут за «Урал» еще один сезон.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, ФК "Урал", футбол
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