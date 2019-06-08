Футбольный «Урал» потерял четырех игроков
09:30, 08 Июнь 2019
Среди них — легенда клуба Александр Данцев, который завершил карьеру.
Футбольный «Урал» сообщил об изменениях в составе. Команду покинули четыре футболиста. Так, у защитника Грегора Балажица истек срок действия контракта, и его решили не продлевать. Полузащитник Илья Жигулев возвращается в «Краснодар», у которого был арендован «Уралом». Руководители клуба также расторгли контракт с хавбеком Анатолием Катричем, сыгравшим всего одн матч за основу «Урала».
Кроме того, завершил карьеру старожил команды, левый защитник Александр Данцев. За «Урал» он выступал с 2011 года и сыграл 180 матчей. С сезона-2019/20 Данцев приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды «Урала».
Ранее контракты с екатеринбургским клубом продлили Павел Погребняк и Артем Фидлер. Оба футболиста проведут за «Урал» еще один сезон.
Взрыв как итог распада
Почему уничтожили храм святой Екатерины? Ответы в жизни его прихожан с 1918 года.
Новое и интересное
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Общество
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.
Гости Екатеринбурга
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Как создаются новые фантастические миры?