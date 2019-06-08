Футбольный «Урал» потерял четырех игроков

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Кроме того , завершил карьеру старожил команды , левый защитник Александр Данцев. За « Урал» он выступал с 2011 года и сыграл 180 матчей. С сезона-2019/20 Данцев приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды « Урала».





« Урал» еще один сезон. Ранее контракты с екатеринбургским клубом продлили Павел Погребняк и Артем Фидлер. Оба футболиста проведут заУрал» еще один сезон.

ФутбольныйУрал» сообщил об изменениях в составе. Команду покинули четыре футболиста. Таку защитника Грегора Балажица истек срок действия контрактаи его решили не продлевать. Полузащитник Илья Жигулев возвращается вКраснодар», у которого был арендованУралом». Руководители клуба также расторгли контракт с хавбеком Анатолием Катричемсыгравшим всего одматч за основуУрала».