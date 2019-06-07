«Урал» проведет четыре матча в Екатеринбурге летом
12:43, 07 Июнь 2019
Стали известны первые соперники наших футболистов в грядущем сезоне.
Российская премьер-лига опубликовала календарь матчей сезона 2019/20. «Урал» начнет новый футбольный год дома, 14 июля с «Уфой». Уже через неделю «Екатеринбург Арена» примет игру «Урал» — «Ахмат».
Первый выезд екатеринбуржцев пройдет 28 июля на новом стадионе московского «Динамо». 4 августа «Урал» снова вернется домой и примет «Ростов». Затем последуют гостевые матчи с «Локомотивом» и «Сочи», а также домашний поединок с «Крыльями Советов». Всего летом «Урал» сыграет семь туров. Полный календарь размещен тут. «Эти даты, как и все остальные, представленные в календаре, являются предварительными и могут быть незначительно скорректированы», — отметили в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Взрыв как итог распада
Почему уничтожили храм святой Екатерины? Ответы в жизни его прихожан с 1918 года.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Гипноз для похудения — альтернатива диетам?
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.