Погребняк и Фидлер задержатся в «Урале» еще на год

Ведущие игроки «Урала» Артем Фидлер и Павел Погребняк заключили новые контракты с екатеринбургским клубом. Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20, рассказали в пресс-службе «Урала».

Артем Фидлер — воспитанник и капитан «Урала», провел в составе екатеринбургского клуба почти 300 матчей. Павел Погребняк — бывшйй нападающий «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма» и сборной России, пополнил состав «Урала» в 2018 году. В 14 матчах за сезон забил три гола. В этом году обоим футболистам исполнится по 36 лет.