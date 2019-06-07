Погребняк и Фидлер задержатся в «Урале» еще на год
16:35, 07 Июнь 2019
Лидеры екатеринбургского клуба продлили контракты.
Ведущие игроки «Урала» Артем Фидлер и Павел Погребняк заключили новые контракты с екатеринбургским клубом. Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20, рассказали в пресс-службе «Урала».
Артем Фидлер — воспитанник и капитан «Урала», провел в составе екатеринбургского клуба почти 300 матчей. Павел Погребняк — бывшйй нападающий «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма» и сборной России, пополнил состав «Урала» в 2018 году. В 14 матчах за сезон забил три гола. В этом году обоим футболистам исполнится по 36 лет.
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