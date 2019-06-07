Коляда запустил сайт с пьесами уральских драматургов
18:47, 07 Июнь 2019
Всего на ресурсе разместят полторы тысячи пьес.
Начал работать сайт «Библиотека пьес уральских драматургов», который придумал уральский драматург Николай Коляда. Сегодня там представлено 72 автора. Всего худрук «Коляда-театра» собрал полторы тысячи пьес.
По словам Коляды, сайт будет обновляться каждый день. «Завтра в 11 часов утра в рамках Уральского театрального форума в Учебном театре ЕГТИ я буду рассказывать об этом сайте и о своих учениках. Вход свободный», — написал драматург в Facebook.
6 июня стало известно, что Николай Коляда войдет в общественный совета комитета по культуре Госдумы РФ. Туда его позвала глава комитета Елена Ямпольская во время Уральского театрального форума.
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