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Коляда запустил сайт с пьесами уральских драматургов

18:47, 07 Июнь 2019
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Фото: Николай Коляда / Facebook
Всего на ресурсе разместят полторы тысячи пьес.

Начал работать сайт «Библиотека пьес уральских драматургов», который придумал уральский драматург Николай Коляда. Сегодня там представлено 72 автора. Всего худрук «Коляда-театра» собрал полторы тысячи пьес.

По словам Коляды, сайт будет обновляться каждый день. «Завтра в 11 часов утра в рамках Уральского театрального форума в Учебном театре ЕГТИ я буду рассказывать об этом сайте и о своих учениках. Вход свободный», — написал драматург в Facebook.

6 июня стало известно, что Николай Коляда войдет в общественный совета комитета по культуре Госдумы РФ. Туда его позвала глава комитета Елена Ямпольская во время Уральского театрального форума.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, уральские драматурги, Екатеринбург, пьесы, драматург, Николай Коляда, Николай Коляда
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