Коляда запустил сайт с пьесами уральских драматургов

Начал работать сайт «Библиотека пьес уральских драматургов», который придумал уральский драматург Николай Коляда. Сегодня там представлено 72 автора. Всего худрук «Коляда-театра» собрал полторы тысячи пьес.

По словам Коляды, сайт будет обновляться каждый день. «Завтра в 11 часов утра в рамках Уральского театрального форума в Учебном театре ЕГТИ я буду рассказывать об этом сайте и о своих учениках. Вход свободный», — написал драматург в Facebook.

6 июня стало известно, что Николай Коляда войдет в общественный совета комитета по культуре Госдумы РФ. Туда его позвала глава комитета Елена Ямпольская во время Уральского театрального форума.