Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

ФК «Урал» выступил против использования VAR на чемпионате России

08:52, 07 Июнь 2019
source.jpg

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбуржцы стали единственными, кто отказался от видеоассистента рефери. Остальные 15 команд РПЛ поддержали идею.

Футбольный клуб «Урал» выступил против использования видеоассистента рефери (VAR) на чемпионате России. Он стал единственным клубом Российской Премьер-Лиги, который не поддержал идею. Остальные 15 команд высказались за VAR. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом собрания клубов РПЛ, которое прошло вчера, 6 июня, в Москве. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов не раз выступал против системы видеопомощи арбитрам.

В прошедшем сезоне VAR применяли в матчах Кубка России во время ½ финала, а также в переходных играх между клубами РПЛ и ФНЛ. Видеоассистента рефери официально включили в правила игры в футбол в 2018 году после испытаний на международных соревнованиях. Система помогает арбитрам просмотреть спорные моменты при забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, предъявление красной карточки и выбор наказанных футболистов.

Недавно ЕТВ подводил итоги сезона 2018/19 и рассказывал, почему «Урал» не смог сделать для своих болельщиков сказку.

Чернобыль. Послесловие
Взгляд екатеринбуржцев на трагедию 1986 года — до и после американского сериала HBO.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «ФК «Урал» выступил против использования VAR на чемпионате России»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ФК "Урал", спорт, чемпионат россии, игра, футбол, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Развлечения
На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Ящеро-подобный монстр сошелся в поединке с чемпионом по смешанным единоборствам на страницах комикса, который издали в Екатеринбурге.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак
На сцене
Екатеринбург — столица танца!
Екатеринбург - столица танца!
От Светланы Зенковой
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Развлечения
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.