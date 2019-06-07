ФК «Урал» выступил против использования VAR на чемпионате России

Футбольный клуб «Урал» выступил против использования видеоассистента рефери (VAR) на чемпионате России. Он стал единственным клубом Российской Премьер-Лиги, который не поддержал идею. Остальные 15 команд высказались за VAR. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом собрания клубов РПЛ, которое прошло вчера, 6 июня, в Москве. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов не раз выступал против системы видеопомощи арбитрам.

В прошедшем сезоне VAR применяли в матчах Кубка России во время ½ финала, а также в переходных играх между клубами РПЛ и ФНЛ. Видеоассистента рефери официально включили в правила игры в футбол в 2018 году после испытаний на международных соревнованиях. Система помогает арбитрам просмотреть спорные моменты при забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, предъявление красной карточки и выбор наказанных футболистов.

Недавно ЕТВ подводил итоги сезона 2018/19 и рассказывал, почему «Урал» не смог сделать для своих болельщиков сказку.