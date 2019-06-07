Афиша не для всех: фестиваль барбекю и Неделя французского кино

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по барбекю среди профессиональных поваров, юниоров (студентов кулинарных учебных заведений) и любителей. На сегодняшний день заявки на участие в Чемпионате подали более 60 команд профи, любителей и юниоров не только из Екатеринбурга и области, но и из соседних регионов, из Москвы и даже с Камчатки.

В этом году впервые на Фестивале пройдет эстафета официантов, в которой примут участие самые отважные, быстрые и ловкие работники лучших кафе и ресторанов города. Кроме зрелищных и захватывающих соревнований, Фестиваль барбекю — это огромный фуд-корт под открытым небом, разделенный на несколько тематических зон. В «Барбекю парке» и «Агонь парке» будут работать все самые популярные городские рестораны, где готовят мясо и не только его.

Что: IX Международный Фестиваль барбекю

Где: Исторический сквер

Когда: с 8 июня по 9 июня, с 10:00 до 19:00

Сколько: вход свободный



