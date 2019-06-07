Афиша не для всех: фестиваль барбекю и Неделя французского кино
Концерт Антохи МС
Фото: группа Антоха MC / «ВКонтакте»
Что: концерт Антохи МС
Где: Center Club (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 7 июня в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
Фестиваль барбекю
Фото предоставлено организаторами
В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по барбекю среди профессиональных поваров, юниоров (студентов кулинарных учебных заведений) и любителей. На сегодняшний день заявки на участие в Чемпионате подали более 60 команд профи, любителей и юниоров не только из Екатеринбурга и области, но и из соседних регионов, из Москвы и даже с Камчатки.
В этом году впервые на Фестивале пройдет эстафета официантов, в которой примут участие самые отважные, быстрые и ловкие работники лучших кафе и ресторанов города. Кроме зрелищных и захватывающих соревнований, Фестиваль барбекю — это огромный фуд-корт под открытым небом, разделенный на несколько тематических зон. В «Барбекю парке» и «Агонь парке» будут работать все самые популярные городские рестораны, где готовят мясо и не только его.
Что: IX Международный Фестиваль барбекю
Где: Исторический сквер
Когда: с 8 июня по 9 июня, с 10:00 до 19:00
Сколько: вход свободный
Футбол в «Салюте»
Фото: pixabay
Где: кинотеатр «Салют» (Толмачева, 12)
Когда: 8 июня в 21:00
Сколько: 100 рублей
Неделя французского кино
Фото: pixabay
Что: Неделя французского кино
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 7–14 июня
Сколько: подробная информация тут
Фестиваль бездомных животных
Фото: Мопсодом / «ВКонтакте»
В Екатеринбурге 6 июня стартовал фестиваль брошенных и бездомных животных. В течение двух недель пройдут дни открытых дверей в частных приютах и передержках. Так, 15 и 16 июня в 18:00 пройдет встреча с куратором передержки для кошек в антикафе «Больше шерсти» на Крылова, 26. На мероприятие необходимо записаться.
16 июня запланирована »Мопсопрогулка» в парке имени Павлика Морозова от приюта »Мопсодом». Всего в фестивале поучаствуют семь небольших частных приютов и передержек — «У Кейт», »Лаподаи», »Мопсодом», »Больше шерсти», »Новая жизнь», »Мурляндия» и »Простые сложности».
Где: Екатеринбург
Когда: 6–20 июня
Эволюция Disturbed
Фото: предоставлено организаторами
Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут
«Двое на качелях»
Фото: предоставлено организаторами
Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Улыбнись нам, Господи
Фото предоставлено организаторами
Родительская любовь — особенная. Вот перед нами разворачивается спектакль-притча про путешествие пожилых евреев, которые решили отправиться к сыну главного героя. И вся поездка, со всеми её интересными диалогами, воспоминаниями, встречами и неожиданными поворотами — как сам их долгий и непростой жизненный путь. И весь этот путь — дорога к детям.
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 14–25 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут
Грибной хаус
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут
Эрика Лундмоен
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут