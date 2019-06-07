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Афиша не для всех: фестиваль барбекю и Неделя французского кино

07:30, 07 Июнь 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ представляет топ культурных событий ближайших дней.
Неделя запомнится Екатеринбургу ненастной погодой. Но к выходным небо все-таки смиловалось — и постепенно стало возвращать нам лето. Тут и настроение поднялось. Возникло желание куда-нибудь сходить и получить новые эмоции, не так ли? ЕТВ поможет с выбором.
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Концерт Антохи МС

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Фото: группа Антоха MC / «ВКонтакте»

С некоторых пор Антоха МС — самый удивительный артист, появившийся в 2010-е — полюбил выступать с живым бэндом. И его солнечные, жизнерадостные песни зазвучали по-новому, в них появилось еще больше жизни, эксперимента и волшебства. На этот раз Антоха MC заглянул с лайв бэндом в Екатеринбург.

Что: концерт Антохи МС
Где: Center Club (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 7 июня в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут

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Фестиваль барбекю

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Фото предоставлено организаторами

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по барбекю среди профессиональных поваров, юниоров (студентов кулинарных учебных заведений) и любителей. На сегодняшний день заявки на участие в Чемпионате подали более 60 команд профи, любителей и юниоров не только из Екатеринбурга и области, но и из соседних регионов, из Москвы и даже с Камчатки.

В этом году впервые на Фестивале пройдет эстафета официантов, в которой примут участие самые отважные, быстрые и ловкие работники лучших кафе и ресторанов города. Кроме зрелищных и захватывающих соревнований, Фестиваль барбекю — это огромный фуд-корт под открытым небом, разделенный на несколько тематических зон. В «Барбекю парке» и «Агонь парке» будут работать все самые популярные городские рестораны, где готовят мясо и не только его.

Что: IX Международный Фестиваль барбекю
Где: Исторический сквер
Когда: с 8 июня по 9 июня, с 10:00 до 19:00
Сколько: вход свободный


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Футбол в «Салюте»

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Фото: pixabay


Показ футбольного матча между сборными России и Сан-Марино пройдет в кинотеатре «Салют». Помимо показа, гостей ждут аквагрим и фотосет. Билет стоит всего 100 рублей.

Что: показ футбольного матча Россия — Сан-Марино
Где: кинотеатр «Салют» (Толмачева, 12)
Когда: 8 июня в 21:00
Сколько: 100 рублей
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В порядок приводят одновременно 80 километров покрытия.

Неделя французского кино

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Фото: pixabay

В программе Недели французского кино в Ельцин Центре — лучшие фильмы 2017–2018 годы, номинанты и призеры международных фестивалей. Мероприятие организовано «Альянс Франсез Екатеринбург» и Ельцин Центром при поддержке посольства Франции в РФ и Французского института в России. Фильмы демонстрируются на французском языке с субтитрами.

Что: Неделя французского кино
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 7–14 июня
Сколько: подробная информация тут

Водителям запретят останавливаться еще на трех улицах Екатеринбурга
Знаки установят, чтобы обеспечить пропускную способность дорог.

Фестиваль бездомных животных

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Фото: Мопсодом / «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 6 июня стартовал фестиваль брошенных и бездомных животных. В течение двух недель пройдут дни открытых дверей в частных приютах и передержках. Так, 15 и 16 июня в 18:00 пройдет встреча с куратором передержки для кошек в антикафе «Больше шерсти» на Крылова, 26. На мероприятие необходимо записаться.

16 июня запланирована »Мопсопрогулка» в парке имени Павлика Морозова от приюта »Мопсодом». Всего в фестивале поучаствуют семь небольших частных приютов и передержек — «У Кейт», »Лаподаи», »Мопсодом», »Больше шерсти», »Новая жизнь», »Мурляндия» и »Простые сложности».

Что: фестиваль брошенных и бездомных животных
Где: Екатеринбург
Когда: 6–20 июня
Евгения Кексина оштрафовали на 10 тысяч за шествие спартаковцев
Известный ресторатор мог сесть на 15 суток за несогласованную акцию.

Эволюция Disturbed

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Фото: предоставлено организаторами

Группа Disturbed возвращается в Россию со стадионными концертами в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Evolution». Пластинка сразу получила восторженные отзывы музыкальных критиков, а также поклонников группы. Сингл «Are You Ready» с нового альбома продержался на № 1 месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении 4х недель! Данный сингл уже имеет более 5 миллионов прослушиваний на Spotify, а видео на песню «Are You Ready» также имеет более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

Трех пропавших мальчиков из Режа нашли в Екатеринбурге
Данил, Данила и Даниил пять дней не были дома.

«Двое на качелях»

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Фото: предоставлено организаторами

Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

Вице-мэр Екатеринбурга попросил дорожников ускориться ко Дню города
Алексей Бубнов посмотрел, как идет ремонт в Кировском и Железнодорожном районах.

Улыбнись нам, Господи

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Фото предоставлено организаторами

Родительская любовь — особенная. Вот перед нами разворачивается спектакль-притча про путешествие пожилых евреев, которые решили отправиться к сыну главного героя. И вся поездка, со всеми её интересными диалогами, воспоминаниями, встречами и неожиданными поворотами — как сам их долгий и непростой жизненный путь. И весь этот путь — дорога к детям.

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 14–25 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут

Депутаты гордумы выступили против мнения Высокинского и храма в сквере
Алексей Вихарев готовит заявление об исключении из опроса по строительству храма святой Екатерины пл

Грибной хаус

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Фото предоставлено организаторами

Темный атмосферный хаус, гипнотический транс и эклектика электронных стилей — «визитная карточка» Infected Mushroom. Два десятка лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.

Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут

В бюджете Екатеринбурга появились 115 миллионов на вторую ветку метро
Средства будут направлены на проектировании линии подземки от ВИЗа до ЖБИ.

Эрика Лундмоен

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Фото предоставлено организаторами

Эрика Лундмоен, автор музыкальной сенсации 2018 года «Яд» впервые за все время карьеры выйдет на сцену «Дома печати» и подарит публике уральской столицы возможность услышать новое уникальное живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник». Музыка Эрики определяет звучание нового витка индустрии и открывает новые ощущения для слушателей, много ярких граней чувств и откровений яркой и самобытной исполнительницы.

Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут

«ВКонтакте» предлагает ленту новостей в Екатеринбурге
Там уже можно встретить сообщения от ЕТВ.
Хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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