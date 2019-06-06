В Екатеринбурге презентовали заявочную книгу Универсиады

Если Универсиаду доверят Екатеринбургу, то событие пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Открытие планируют провести на «Екатеринбург Арене». Церемонию закрытия совместят с празднованием 300-летия уральской столицы, рассказали в департаменте информполитики.

Город, в котором пройдут соревнования, объявят 2 июля. Чтобы провести их с размахом, Екатеринбург решили облагородить к юбилею, который как раз пройдет в 2023 году. Что есть в плане подготовки к 300-летию уральской столицы, читайте здесь.

