В Екатеринбурге презентовали заявочную книгу Универсиады
08:42, 06 Июнь 2019
Стали известны даты проведения соревнований, если их отдадут уральской столице.
Заявочную книгу Универсиады презентовали в Екатеринбурге. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, в книге указали преимущества города — расположение и опыт международных мероприятий.
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Если Универсиаду доверят Екатеринбургу, то событие пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Открытие планируют провести на «Екатеринбург Арене». Церемонию закрытия совместят с празднованием 300-летия уральской столицы, рассказали в департаменте информполитики.
Город, в котором пройдут соревнования, объявят 2 июля. Чтобы провести их с размахом, Екатеринбург решили облагородить к юбилею, который как раз пройдет в 2023 году. Что есть в плане подготовки к 300-летию уральской столицы, читайте здесь.
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