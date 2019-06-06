В Екатеринбурге показали график выступлений на Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night презентовали полную программу фестиваля. 28 июня в периметре улиц Луначарского — Куйбышева — Московской — Челюскинцев будут работать 75 площадок ( среди них — 25 открытых) в 60 стилях и направлениях музыки.





Фестиваль начнется в аэропорту Кольцово , где пройдет концерт группы « Ромарио». Основная программа стартует в 18:00 — на сцену на Площади 1905 году выйдет Иван Бессонов. Один из главных хедлайнеров фестиваля группа Little Big выйдет на Октябрьскую площадь в 19:30. Здесь же , в 02:00 , фестиваль закроет Brainstorm.



