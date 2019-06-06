В Екатеринбурге показали график выступлений на Ural Music Night
14:22, 06 Июнь 2019
Little Big выйдут на Октябрьскую площадь в 19:30, группа ЛСП займет площадку у башни Исеть в 00:30. Закроет фестиваль Brainstorm в 02:00.
Организаторы Ural Music Night презентовали полную программу фестиваля. 28 июня в периметре улиц Луначарского — Куйбышева — Московской — Челюскинцев будут работать 75 площадок (среди них — 25 открытых) в 60 стилях и направлениях музыки.
Фестиваль начнется в аэропорту Кольцово, где пройдет концерт группы «Ромарио». Основная программа стартует в 18:00 — на сцену на Площади 1905 году выйдет Иван Бессонов. Один из главных хедлайнеров фестиваля группа Little Big выйдет на Октябрьскую площадь в 19:30. Здесь же, в 02:00, фестиваль закроет Brainstorm.
Известные рэперы займут территорию у башни «Исеть» в 21:00. Сначала на сцену выйдет группа «ГРОТ», затем — скандальный Хаски, а завершит программу группа ЛСП, в 00:30. На Плотинке будет много звезд. Так, после 21:00 тут выступят Настя Кудри, Рита Dakota, Максим Свобода. А в 00:50 пройдет концерт украинской певицы MARUV.
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В рамках Ural Music Night будут работать 17 танцевальных сцен — от атмосферной электроники в Музее истории Екатеринбурга до арены культового фестиваля «МЕХАНИКА» до двора на Тургенева, 22.
График выходов на сцену всех хедлайнеров тут.
Как вы поняли, в паре абзацев об UMN рассказать полно невозможно. Для того чтобы ориентироваться в программе фестиваля, организаторы усовершенствовали сайт и приложение. Теперь пользователи могут сами составить собственную программу на ночь, используя любой выбранный параметр — исполнителей, жанр, тип площадки и тд. Подробнее о приложении Ural Music Night говорится в этом видео:
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Видео: Ural Music Night
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