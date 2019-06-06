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«Старый Новый рок» на «Волне» пройдет в конце июля

12:54, 06 Июнь 2019
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Фото: архив ЕТВ
Евгений Горенбург решил возродить легендарный летний фестиваль. На нем выступят восемь групп.
Фестиваль «Старый новый рок» пройдет на базе «Волна» 26–27 июля 2019 года. Об этом заявил основатель фестиваля Евгений Горенбург. Последний раз событие в таком формате проходило в 2014 году. По словам Горенбурга, решение было принято, когда «Старый новый рок» выиграл президентский грант. Речь идет о сумме в десять миллионов рублей.

На фестивале должны выступить восемь коллективов. Уже есть одна группа, которая подтвердила свое участие, — это «Кочевники». Также идут переговоры с Noize MC, Максимом Свободой и группы «Биртман».

Летний фестиваль «Старый Новый Рок. НА ВОЛНЕ» впервые прошел под Екатеринбургом в 2005 году.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Старый новый рок
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