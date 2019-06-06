«Старый Новый рок» на «Волне» пройдет в конце июля

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На фестивале должны выступить восемь коллективов. Уже есть одна группа , которая подтвердила свое участие, — это « Кочевники». Также идут переговоры с Noize MC, Максимом Свободой и группы « Биртман».



Летний фестиваль « Старый Новый Рок. НА ВОЛНЕ» впервые прошел под Екатеринбургом в 2005 году.

ФестивальСтарый новый рок» пройдет на базеВолна» 26–27 июля 2019 года. Об этом заявил основатель фестиваля Евгений Горенбург. Последний раз событие в таком формате проходило в 2014 году. По словам Горенбургарешение было принятокогдаСтарый новый рок» выиграл президентский грант. Речь идет о сумме в десять миллионов рублей.