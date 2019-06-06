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Шипулин поприветствовал Дацюка в «Автомобилисте»

10:33, 06 Июнь 2019
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Фото: Антон Шипулин / Instagram
Ранее хоккеист оформил контракт с екатеринбургской командой.
Биатлонист и начинающий политик Антон Шипулин поздравил Павла Дацюка с переходом в «Автомобилист». «Добро пожаловать домой, Волшебник!» — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» пополнился хоккеистом Павлом Дацюком. Контракт рассчитан на один год. Дацюк родился 20 июля 1978 года в Свердловске, он является воспитанником «Юности». С 1997 по 2000 год выступал за екатеринбургскую «Динамо-Энергию».
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, хоккей, Екатеринбург, Свердловская область , ХК Автомобилист, Антон Шипулин, Павел Дацюк, Павел Дацюк, Антон Шипулин
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