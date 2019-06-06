Шипулин поприветствовал Дацюка в «Автомобилисте»

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« Автомобилист» Дацюк родился 20 июля 1978 года в Свердловске , он является воспитанником « Юности». С 1997 по 2000 год выступал за екатеринбургскую « Динамо-Энергию». Ранее екатеринбургскийАвтомобилист» пополнился хоккеистом Павлом Дацюком. Контракт рассчитан на один год.

Биатлонист и начинающий политик Антон Шипулин поздравил Павла Дацюка с переходом вАвтомобилист».— написал Шипулин на своей странице в Instagram.