«Люди Икс», гуд бай! Как Джина Грей похоронила всю франшизу
19:00, 06 Июнь 2019
Темный феникс разрушает все на своем пути — в новом фильме по комиксам Marvel.
Вместе с третьей фазой кинематографической вселенной Marvel заканчивается другая франшиза о мутантах, с которой для многих и началось увлечение кинокомиксами. Первые «Люди Икс» вышли в начале 2000-х, с тех пор они сменили каст, поиграли с арками
и смыслами и устроили оглушительный финал со спецэффектами самого сильного существа во вселеенной Marvel — Джиной Грей.
Софи Тернер появилась в роли Феникса еще в третьем фильме перезапуска. «Апокалипсис» не особенно ласково приняли во время проката, но Джина тогда продемонстрировала свои силы и поставила под вопрос финал первой трилогии — там Феникс (ее тогда играла Фамке Янсен) пробудился и был явно недобрым. В «Апокалипсисе» же Джина как будто бы могла его контролировать и, может быть, сливаться с ним.
Несмотря на то, что основные события «Темного феникса» идут вслед за «Апокалипсисом», Джина и не подозревает о силе Феникса внутри себя. Она, как и положено, постепенно пробуждается, давая трещины в защитных механизмах психики Джины, которые установил когда-то профессор Икс Чарльз Ксавье.
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Фото: кадр из фильма «Люди Икс: Темный феникс»
Все нарушает вынужденная и экстренная миссия в космосе, где Джине пришлось собой прикрыть корабль астронавтов от
неведомой фигни переливающегося розово-фиолетового облака. Попозже выяснилось, что там была Сила, которая может убивать все живое и давать жизни целым планетам. Вообще, это очень похоже на описание силы Феникса, но вроде еще в прошлом фильме у Джины она была, тогда что это все-таки такое?
Ладно, проехали. Лучшее, что было в «Людях Икс» всегда — это борьба мутантов за свои права. Просто напомним, что в этой вселенной именно мутанты спровоцировали Карибский кризис, правительство (видимо, США) создало специальных роботов, чтобы бороться с мутантами, но случайно уничтожило весь мир, а потом объявился верховный мутант Апокалипсис и предложил устроить геноцид человечества, чтобы оно не мешало жить мутантам.
Профессор Чарльз Ксавье и его сначала друг, а потом заклятый враг Эрик Лэншерр последовательно боролись за свое место в мире: Чарльз выступал за договоренности с людьми (получилось не сразу), Эрик — за силовое принуждение (не получилось вообще). В конечном итоге, несмотря на кучу разрушений и этических проблем, человечество смогло договориться с мутантами и даже изображать какое-то подобие сотрудничества. Но одна ошибка разрушила хрупкий мир. И имя этой ошибке — Джина Грей, которая не вовремя узнала о своем прошлом.
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Фото: кадр из фильма «Люди Икс: Темный феникс»
Решение о том, будет ли существовать Земля или нет, ложится на плечи двадцати-с-чем-то-летней Джины Грей, которая, кажется, так и не выросла. Вообще, создается ощущение, что в восемь лет Джина понимала куда больше, чем будучи одной из «Людей Икс» и пройдя школу Ксавье. Возможно, тому виной ментальные блоки, которые поставил Чарльз, а возможно — слабый сценарий.
Тон, взятый в «Днях минувшего будущего» — драматичный и несколько пессимистичный — создатели фильма смогли выдерживать только первые минут сорок. Вот они, действительно, получились очень эмоциональными. Даже если у вас проблемы с эмпатией, но вы хотя бы минимально вовлечены в «Людей Икс», вы почувствуете. И где-то к концу первого часа в вас что-то умрет. Но на этом, в общем-то, все. Единственное, что запомнится вам во втором отрезке «Темного феникса» — это бесконечная демонстрация безграничных способностей Феникса (или того, что его усилило).
Конечно, удержаться от сравнения с третьей частью первых «Людей Икс» решительно невозможно. Он был сильнее драматически — в основном потому, что кроме Фамке Янсен (Джина Грей) там блестяще играл Хью Джекман, чей Росомаха продемонстрировал колоссальную силу духа и любовь к Фениксу. В новом «Темном Фениксе» на первый план вышли «законные» отношения Джины Грей — со Скоттом Саммерсом, Циклопом. Но никаких эмоций их связь не вызвала, у Джины было больше химии даже с Магнето, чем с Циклопом.
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Фото: кадр из фильма «Люди Икс: Темный феникс»
Смотреть «Темного Феникса» стоит ради классных мутантов (особенно Ртути), заставки Marvel и саундтрека. А если вы давний фанат именной этой ветки комиксов — бегите скорее в кино. Ощущения финала нет, зато есть очень красивые спецэффекты и очередная шахматная партия между Ксавье и Магнето.
P. S. Если вы, как и мы, до сих пор не можете забыть слезы Эрика Леншерра в «Первом классе», в «Темном фениксе» Майкл Фассбендер повторил этот трюк на бис.
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