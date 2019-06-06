«Люди Икс», гуд бай! Как Джина Грей похоронила всю франшизу

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и смыслами





Софи Тернер появилась в роли Феникса еще в третьем фильме перезапуска. « Апокалипсис» не особенно ласково приняли во время проката , но Джина тогда продемонстрировала свои силы и поставила под вопрос финал первой трилогии — там Феникс ( ее тогда играла Фамке Янсен) пробудился и был явно недобрым. В « Апокалипсисе» же Джина как будто бы могла его контролировать и , может быть , сливаться с ним.





Несмотря на то , что основные события « Темного феникса» идут вслед за « Апокалипсисом», Джина и не подозревает о силе Феникса внутри себя. Она , как и положено , постепенно пробуждается , давая трещины в защитных механизмах психики Джины , которые установил когда-то профессор Икс Чарльз Ксавье.

Вместе с третьей фазой кинематографической вселенной Marvel заканчивается другая франшиза о мутантахс которой для многих и началось увлечение кинокомиксами. ПервыеЛюди Икс» вышли в начале 2000-хс тех пор они сменили кастпоиграли с аркамии устроили оглушительный финал со спецэффектами самого сильного существа во вселеенной Marvel — Джиной Грей.