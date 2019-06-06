Болельщики «Урала» заняли вторую строчку в рейтинге лучших фанатов





Фанаты « Урала» заняли вторую строчку престижного рейтинга. Так, « Екатеринбург Арену» за год посетили 228 тысяч человек ( седьмое место), а штрафов болельщикам выписали всего на 55 тысяч рублей ( второе место). Для сравнения , у фанов « Спартака» сумма куда внушительней — четыре миллиона. Исходя из этой нехитрой математики, « Урал» и завоевал « серебряные медали»

Российская премьер-лига составила рейтинг лучших болельщиков команд по итогам сезона. Эксперты оценивали два показателя — посещаемость домашних стадионов и число правонарушений во время игр.