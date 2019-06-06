Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Болельщики «Урала» заняли вторую строчку в рейтинге лучших фанатов

09:25, 06 Июнь 2019
va.jpg
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Екатеринбуржцев обогнали визави из «Краснодара».
Российская премьер-лига составила рейтинг лучших болельщиков команд по итогам сезона. Эксперты оценивали два показателя — посещаемость домашних стадионов и число правонарушений во время игр.

Фанаты «Урала» заняли вторую строчку престижного рейтинга. Так, «Екатеринбург Арену» за год посетили 228 тысяч человек (седьмое место), а штрафов болельщикам выписали всего на 55 тысяч рублей (второе место). Для сравнения, у фанов «Спартака» сумма куда внушительней — четыре миллиона. Исходя из этой нехитрой математики, «Урал» и завоевал «серебряные медали»
Утиные истории
Как привлечь внимание к благотворительности и влюбить в себя весь город.
bobo.jpg

Фото: РПЛ

Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Болельщики «Урала» заняли вторую строчку в рейтинге лучших фанатов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, болельщики, ФК "Урал"
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак
Гости Екатеринбурга
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
От Светланы Зенковой
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.