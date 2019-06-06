Болельщики «Урала» заняли вторую строчку в рейтинге лучших фанатов
09:25, 06 Июнь 2019
Екатеринбуржцев обогнали визави из «Краснодара».
Российская премьер-лига составила рейтинг лучших болельщиков команд по итогам сезона. Эксперты оценивали два показателя — посещаемость домашних стадионов и число правонарушений во время игр.
Фанаты «Урала» заняли вторую строчку престижного рейтинга. Так, «Екатеринбург Арену» за год посетили 228 тысяч человек (седьмое место), а штрафов болельщикам выписали всего на 55 тысяч рублей (второе место). Для сравнения, у фанов «Спартака» сумма куда внушительней — четыре миллиона. Исходя из этой нехитрой математики, «Урал» и завоевал «серебряные медали»
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