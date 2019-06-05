София Никитчук продает платье с Каннского фестиваля за 18 тысяч

Модель София Никитчук , завоевавшая титулы « Мисс Екатеринбург-2014», « Мисс мира-2015», представила собственный бренд одежды. Под маркой « nikiso» продаются женские наряды , которые должны « перевернуть» представление о моде мегаполиса. Хотя стиль смахивает на Chanel. Все модели коллекции создаются в ограниченном количестве.



