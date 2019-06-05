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София Никитчук продает платье с Каннского фестиваля за 18 тысяч

16:16, 05 Июнь 2019
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Фото: София Никитчук в Instagram
Модель запустила собственный бренд одежды.
Модель София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс мира-2015», представила собственный бренд одежды. Под маркой «nikiso» продаются женские наряды, которые должны «перевернуть» представление о моде мегаполиса. Хотя стиль смахивает на Chanel. Все модели коллекции создаются в ограниченном количестве.

Также в каталоге можно найти малиновое платье, в котором Никитчук прошла по дорожке Канского кинофестиваля в конце мая. Стоимость наряда — 18,7 тысячи рублей. Пока что у аккаунта «nikiso» в Instagram 39 тысяч подписчиков. Никитчук уже успела прорекламировать свои наряды в качестве модели:
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since June 2019

Публикация от NIKISO (@nikiso.ru)

Сейчас София Никитчук часто снимается в музыкальных клипах. В последний раз ее можно было увидеть в ролике Анны Седоковой. Ее также можно заметить в ролике Егора Крида на песню «Слеза» и Алекса Малиновского на песню «Антидот». Недавно девушка начала актерскую карьеру, получив роль в историческом мини-сериале на телеканале«Россия» о жизни Софии Палеолог. Теперь — собирается писать книгу о своей жизни.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , музыка, одежда, модельер, София Никитчук
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