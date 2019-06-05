София Никитчук продает платье с Каннского фестиваля за 18 тысяч
16:16, 05 Июнь 2019
Модель запустила собственный бренд одежды.
Модель София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс мира-2015», представила собственный бренд одежды. Под маркой «nikiso» продаются женские наряды, которые должны «перевернуть» представление о моде мегаполиса. Хотя стиль смахивает на Chanel. Все модели коллекции создаются в ограниченном количестве.
Также в каталоге можно найти малиновое платье, в котором Никитчук прошла по дорожке Канского кинофестиваля в конце мая. Стоимость наряда — 18,7 тысячи рублей. Пока что у аккаунта «nikiso» в Instagram 39 тысяч подписчиков. Никитчук уже успела прорекламировать свои наряды в качестве модели:
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Сейчас София Никитчук часто снимается в музыкальных клипах. В последний раз ее можно было увидеть в ролике Анны Седоковой. Ее также можно заметить в ролике Егора Крида на песню «Слеза» и Алекса Малиновского на песню «Антидот». Недавно девушка начала актерскую карьеру, получив роль в историческом мини-сериале на телеканале«Россия» о жизни Софии Палеолог. Теперь — собирается писать книгу о своей жизни.
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