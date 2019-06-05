С возвращением! Дацюк официально перешел в «Автомобилист»
15:18, 05 Июнь 2019
Прославленный хоккеист подписал контракт на год.
Екатеринбургский «Автомобилист» пополнился титулованным хоккеистом Павлом Дацюком. Контракт рассчитан на один год, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Автомобилиста».
Павел Дацюк родился 20 июля 1978 года в Свердловске, он является воспитанником «Юности». С 1997 по 2000 год выступал за екатеринбургскую «Динамо-Энергию». В 2001 Павел уехал в НХЛ, где 14 сезонов выступал за Detroit Red Wings, дважды выиграв Кубок Стэнли. В России Дацюк успел поиграть за московские «Динамо» и ЦСКА, питерское СКА. В январе 2017 года екатеринбуржца включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.
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1 мая Павел Дацюк попрощался с питерским СКА. Он поблагодарил команду за «замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал». Ранее источники ЕТВ сообщали, что в следующем сезоне спортсмен будет играть за екатеринбургский «Автомобилист». Хотя сам хоккеист не мог определиться: в декабре 2018 года он говорил, что у него «есть желание» вернутся в родной клуб, но в апреле 2019-го Дацюк ушел от ответа, когда журналист издания «Спорт-Экспресс» спросил его о дальнейшей карьере.
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