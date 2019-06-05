С возвращением! Дацюк официально перешел в «Автомобилист»

«

,

«

Павел Дацюк родился 20 июля 1978 года в Свердловске, он является воспитанником «Юности». С 1997 по 2000 год выступал за екатеринбургскую «Динамо-Энергию». В 2001 Павел уехал в НХЛ, где 14 сезонов выступал за Detroit Red Wings, дважды выиграв Кубок Стэнли. В России Дацюк успел поиграть за московские «Динамо» и ЦСКА, питерское СКА. В январе 2017 года екатеринбуржца включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.