Решение о возвращении Дацюка в «Автомобилист» отложили

Решение о возвращении Павла Дацюка в екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» откладывается. У него есть другой путь — продолжить карьеру в клубах Национальной хоккейной лиги США и Канады. Об этом в интервью Detroit Free Press рассказал агент спортсмена Даниэль Мильштейн.

«Наиболее вероятный вариант для Дацюка — „Автомобилист“. В ближайшие дни мы встретимся, чтобы обсудить варианты и планы на будущее. Есть шансы, что Павел выполнит свое обещание выступать за российскую команду, но варианты клубов НХЛ также будут обговариваться», — объяснил Мильштейн.

Напомним, 1 мая Павел Дацюк попрощался с питерским СКА. Он поблагодарил команду за «замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал». Ранее источники ЕТВ сообщали, что в следующем сезоне спортсмен будет играть за екатеринбургский «Автомобилист». Хотя ранее сам хоккеист не мог определиться: в декабре 2018 года он говорил, что у него «есть желание» вернутся в родной клуб, но в апреле 2019-го Дацюк ушел от ответа, когда журналист издания «Спорт-Экспресс» спросил его о дальнейшей карьере. Сейчас Павлу Дацюку 41 год, но он не планирует заканчивать спортивную карьеру.