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Решение о возвращении Дацюка в «Автомобилист» отложили

11:23, 05 Июнь 2019
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Фото: Instagram Павла Дацюка
Вместо Екатеринбурга хоккеист может отправиться в Америку.

Решение о возвращении Павла Дацюка в екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» откладывается. У него есть другой путь — продолжить карьеру в клубах Национальной хоккейной лиги США и Канады. Об этом в интервью Detroit Free Press рассказал агент спортсмена Даниэль Мильштейн.

«Наиболее вероятный вариант для Дацюка — Автомобилист“. В ближайшие дни мы встретимся, чтобы обсудить варианты и планы на будущее. Есть шансы, что Павел выполнит свое обещание выступать за российскую команду, но варианты клубов НХЛ также будут обговариваться», — объяснил Мильштейн.

Напомним, 1 мая Павел Дацюк попрощался с питерским СКА. Он поблагодарил команду за «замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал». Ранее источники ЕТВ сообщали, что в следующем сезоне спортсмен будет играть за екатеринбургский «Автомобилист». Хотя ранее сам хоккеист не мог определиться: в декабре 2018 года он говорил, что у него «есть желание» вернутся в родной клуб, но в апреле 2019-го Дацюк ушел от ответа, когда журналист издания «Спорт-Экспресс» спросил его о дальнейшей карьере. Сейчас Павлу Дацюку 41 год, но он не планирует заканчивать спортивную карьеру.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , ХК Автомобилист, спорт, хоккей, Екатеринбург, Павел Дацюк
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