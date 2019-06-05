Екатеринбургские дизайнеры разработали игру о протестах в сквере

Екатеринбургское агентство «Дикий филин» и CODEGANG разработали игру по мотивам скверных протестов у Драмтеатра. В игре вы можете выступить только защитником сквера. Если вы нажмете кнопку «за храм», то получите надпись: «Храмы — это прекрасно! Но наша игра не про храм, а про сквер».

Как защитник зеленого пространства герой должен добраться до закладочного камня, палатку с которым упорно охраняли в первый день протеста. При себе у персонажа есть пицца, которую он использует, чтобы уничтожить ОМОН. Среди героев вы увидите экс-мэра Евгения Ройзмана, лидера «Чайф» Владимира Шахрина, журналистов Рината Низамова, Дмитрия Колезева, Сашу Царикова. К сожалению, корреспондента ЕТВ Оксану Макакову, которые все дни вела стримы из сквера, не показали в разработке. Пройти игру можно здесь.

