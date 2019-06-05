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Екатеринбургские дизайнеры разработали игру о протестах в сквере

12:08, 05 Июнь 2019
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Фото: скриншот игры
Герой должен добраться до камня, который упорно охраняли в первый день противостояния. Быть защитником храма не получится.

Екатеринбургское агентство «Дикий филин» и CODEGANG разработали игру по мотивам скверных протестов у Драмтеатра. В игре вы можете выступить только защитником сквера. Если вы нажмете кнопку «за храм», то получите надпись: «Храмы — это прекрасно! Но наша игра не про храм, а про сквер».

Как защитник зеленого пространства герой должен добраться до закладочного камня, палатку с которым упорно охраняли в первый день протеста. При себе у персонажа есть пицца, которую он использует, чтобы уничтожить ОМОН. Среди героев вы увидите экс-мэра Евгения Ройзмана, лидера «Чайф» Владимира Шахрина, журналистов Рината Низамова, Дмитрия Колезева, Сашу Царикова. К сожалению, корреспондента ЕТВ Оксану Макакову, которые все дни вела стримы из сквера, не показали в разработке. Пройти игру можно здесь.

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Фото: скриншот игры

Напомним, ранее создатель агентства «Дикий филин» Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки. Среди них был парк у метро «Динамо», площадка на месте заброшенной гостиницы «Дели», а также существующие проекты храма-на-драме и на воде и другие варианты.


Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Скверная история, игра, парк, Екатеринбург, протесты, сквер у Драмтеатра
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