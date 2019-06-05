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Два свердловских писателя попали в шорт-лист «Большой книги»

18:53, 05 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
На победу в престижной премии претендуют романы Алексея Сальникова и Романа Сенчина.

Произведения двух свердловских писателей попали в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Речь идет о книгах «Опосредовано» Алексея Сальникова и «Дождь в Париже» Романа Сенчина, говорится в telegram-канале «Горький».

Короткий список объявили на традиционном Литературном обеде в ГУМе. Сейчас начнет работу жюри премии — Литературная академия. В его составе — более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей. В июне на сервисе LiveLib начнется голосование за лучшую книгу. Результаты объявят в течении года. Победителя конкурса ждут три миллиона рублей.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, писатели, Большая книга, Сальников, Сенчин, Алексей Сальников
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