Два свердловских писателя попали в шорт-лист «Большой книги»

Произведения двух свердловских писателей попали в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Речь идет о книгах «Опосредовано» Алексея Сальникова и «Дождь в Париже» Романа Сенчина, говорится в telegram-канале «Горький».

Короткий список объявили на традиционном Литературном обеде в ГУМе. Сейчас начнет работу жюри премии — Литературная академия. В его составе — более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей. В июне на сервисе LiveLib начнется голосование за лучшую книгу. Результаты объявят в течении года. Победителя конкурса ждут три миллиона рублей.

