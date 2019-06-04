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В Екатеринбург привезли ямальского мамонтенка Любу

11:27, 04 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Знаменитый детеныш мамонта пробудет в столице Урала до середины Июля.

В Екатеринбурге открыли выставку ямальского музея имени Шемановского «Долгий сон мамонтенка Любы». Тело детеныша шерстистого мамонта нашли в ямальской тундре в 2007 году. Трехмесячная Люба пролежала в вечной мерзлоте у реки Юрибей 42 тысячи лет, пока ее не нашел оленевод Юрий Худи.

Кроме самого мамонта, жители Екатеринбурга смогут увидеть в свердловском краеведческом музее изделия из резной кости и работы художников, которые вдохновились жизнью гигантов. «На стенах — станковые работы Сергея Баранова. Холсты воссоздают образы мамонтов в окружении северной природы, а зеркальный пластик — северных богов и существ, населяющих мифологический мир», — сообщают организаторы.

Выставку привезли в Екатеринбург в рамках Уральского культурного форума. Увидеть мамонтенка Любу можно в свердловском краеведческом музее до 14 июля 2019 года.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, ямал, мамонт, Екатеринбург
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