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На три площадки Ural Music Night придется бронировать билеты

13:51, 04 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Организаторы открыли регистрацию на концерты, которые сможет посмотреть ограниченное число зрителей.

Фестиваль Ural Music Night открыл регистрацию для входа на площадки с ограниченным количеством мест. В этом году таких три. Одна из них — классическая сцена на площади 1905 года. Там выступят четыре камерных оркестра, а главными звездами станут молодой пианист Иван Бессонов и легендарные «Виртуозы Москвы». Наблюдать концерт зрители будут с трибун, рассчитанных на 600 мест. Бесплатно забронировать себе место можно здесь.

Главной джазовой площадкой будет театр кукол. На сцене большого зала выступят группа Shalosh из Израиля и «Трио Кондаков Волков Багдасарьян». Площадка начнет работу в 20.00. В только 268 мест, поэтому нужна регистрация здесь. Также предварительная регистрация потребуется в «Доме печати», где состоится вечеринка культового лондонского лейбла Ninja Tune. Бесплатный билет можно получить здесь.

Фетиваль Ural Music Night пройдет 28 июня. Организаторы рассчитывают на 300 тысяч участников. Главным хедлайнером станет группа Little Big, которая должна была выступать на «Екатеринбург Арене», но теперь переместится к башне «Исеть».

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, концерт, Ural Music Night, Ночь музыки, Екатеринбург
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