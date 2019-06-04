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«Мисс Екатеринбург-2000» с семью детьми покорила Анапу

12:38, 04 Июнь 2019
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Фото: Евгения Образцова / Instagram
Евгения Образцова победила в престижном конкурсе.
Мама семерых детей из Екатеринбурга Евгения Образцова стала победительницей всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия-Миссис Анапа».

«Чудесный день, роскошный вечер и Я — Миссис Анапа 2019!Дежавю)))) двадцать лет спустя! Но главная радость момента… быть при этом успешной и влюблённой в жизнь мамой семерых любимых моих детей!» — написала Образцова в Instagram.

В 2000 году Евгения Образцова стала «Мисс Екатеринбург». На тот момент девушке было 19 лет, она училась в Архитектурной академии. «Екатеринбург — отличный динамичный город, действительно третья столица, где много возможностей. Он подарил мне многое. Но я рада своему переезду. Для меня удовольствие жить там, где солнце и море — круглый год, Анапа — город детства, а я мама семерых», — говорила в одном из интервью Образцова.


Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб. Человек, который не боится отстаивать свою точку з
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💫💫💫💫💫💫💫 Чудесный день, роскошный вечер и Я - Миссис Анапа 2019!💫 Дежавю)))) двадцать лет спустя!! Но главная радость момента... быть при этом успешной и влюблённой в жизнь мамой семерых любимых моих детей!!😊😊😊 И снова Королевская семья!🥰 Теперь она у меня вдвое больше!!!! Мой Екатеринбург в Лицах дал мне многое на этом пути, пути к своей женственности! Дорогая Светлана Викторовна @svetlanapetrakova все продолжается!❤️ И как же я благодарна за новые знакомства и прекрасные возможности на моем жизненном пути! Ольга @miss_angel_ol тебя направили ко мне Ангелы!😊🙏🏻 Ирина Велл @irinaa_vell и Андрей Знаменский @anriznam - чудесная чета, профессионалы своего дела!! И всеми любимая и уважаемая Алла Маркина @allamarkina_official и @womanstar_blacksea Благодарю За Все!!!!🙏🏻 #womanstarblacksea #миссисанапа2019 #missisrussia #happytogether #happymoments #lifestyle #newlife #bestmom #7kids #mylife #myfamily #bigfamilylife #beautifulelife #мамасемерых #жизньуморя #missismoscowmissisrussia #anapa #миссисанапа #анапа #черноеморе #typoanapa

Публикация от ⠀⠀⠀⠀ Eᐯgeᑎiᗩ Оᗷᖇᗩzᑕoᐯᗩ (@evgenia_obrazcova_anapa)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Анапа, Мисс Екатеринбург
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