«Мисс Екатеринбург-2000» с семью детьми покорила Анапу
12:38, 04 Июнь 2019
Евгения Образцова победила в престижном конкурсе.
Мама семерых детей из Екатеринбурга Евгения Образцова стала победительницей всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия-Миссис Анапа».
«Чудесный день, роскошный вечер и Я — Миссис Анапа 2019!Дежавю)))) двадцать лет спустя! Но главная радость момента… быть при этом успешной и влюблённой в жизнь мамой семерых любимых моих детей!» — написала Образцова в Instagram.
В 2000 году Евгения Образцова стала «Мисс Екатеринбург». На тот момент девушке было 19 лет, она училась в Архитектурной академии. «Екатеринбург — отличный динамичный город, действительно третья столица, где много возможностей. Он подарил мне многое. Но я рада своему переезду. Для меня удовольствие жить там, где солнце и море — круглый год, Анапа — город детства, а я мама семерых», — говорила в одном из интервью Образцова.
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