«Мисс Екатеринбург-2000» с семью детьми покорила Анапу

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« Чудесный день , роскошный вечер и Я — Миссис Анапа 2019!Дежавю)))) двадцать лет спустя! Но главная радость момента… быть при этом успешной и влюблённой в жизнь мамой семерых любимых моих детей!» — написала Образцова в Instagram.