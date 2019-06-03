Фестиваль барбекю в Екатеринбурге впервые проведет эстафету официантов

Фестиваль барбекю пройдет в Екатеринбурге в девятый раз 8–9 июня на Плотинке в Исторический сквере. Главным событием станет чемпионат среди профессиональных поваров, юниоров и любителей. Сейчас на конкурс заявились более 60 команд из разных регионов России. Среди участников есть гости из Москвы и Камчатки.

В 2019 году на фестивале барбекю впервые состоится эстафета официантов, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Жюри определят самых ловких, быстрых и отважных работников лучших кафе и ресторанов Екатеринбурга. Еще одна премьера — «Битва бургеров». В этой битве примут участие заведения, которые считают, что их бургеры самые вкусные.