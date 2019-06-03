Фестиваль барбекю в Екатеринбурге впервые проведет эстафету официантов
Фестиваль барбекю пройдет в Екатеринбурге в девятый раз 8–9 июня на Плотинке в Исторический сквере. Главным событием станет чемпионат среди профессиональных поваров, юниоров и любителей. Сейчас на конкурс заявились более 60 команд из разных регионов России. Среди участников есть гости из Москвы и Камчатки.
В 2019 году на фестивале барбекю впервые состоится эстафета официантов, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Жюри определят самых ловких, быстрых и отважных работников лучших кафе и ресторанов Екатеринбурга. Еще одна премьера — «Битва бургеров». В этой битве примут участие заведения, которые считают, что их бургеры самые вкусные.
Не забудьте также, что на фестивале будет несколько тематических зон. Например, в «Барбекю парке» и «Агонь парке» вы найдете вкусное мясо и другие блюда. На «Сырной улице» вы сможете попробовать разные сыры. На «Фермерском обеде» хозяйства угостят вас продуктами без консервантов.
Еще двухдневная программа включает «Арт-марафон» детских рисунков и «Аллею мастеров Фактуры» с выставкой-продажей ремесленных изделий и сувениров, а также «Поросячьи бега», участники которых уже тренируются на дорожках свинокомплекса «Уральский». Гостей фестиваля порадуют музыкой Давлет Хан Шоу «Мясорубка», секстет Виталия Владимирова, группы the Traulers и MAHARAJazz.
Начало фестиваля — 10:00 оба дня. Подробную программу с расписанием площадок смотрите на сайте мероприятия.