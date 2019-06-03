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«Екатеринбург Арену» решили сдавать под свадебные банкеты

08:50, 03 Июнь 2019
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Фото: Светлана Бутакова / vk.com/ekaterinburg_arena

Один из уральцев уже сделал предложение своей девушке прямо на стадионе.

Центральный стадион «Екатеринбург Арена» решили сдавать под свадьбы. С таким предложением в администрацию спортивного сооружения обратился местный житель Игорь. Его поддержали и позволили устроить романтическую встречу с возлюбленной Екатериной прямо на стадионе, где Игорь сделал ей предложение.

Теперь такую возможность могут получить и другие жители уральской столицы. «Приглашаем отпраздовать свадьбу в эксклюзивных интерьерах «Екатеринбург Арены», — написали в группе стадиона во «Вконтакте».

Напомним, «Екатеринбург Арену» сделали к ЧМ по футболу, который проходил в 2018 году. Сейчас спортивное сооружение используют не только для футбола. Организаторы Ural Music Night хотели, чтобы стадион стал главной площадкой на музыкальном фестивале. Там должны были выступить Little Big. Но потом от идеи решили отказаться, потому что мэрия не стала проводить на стадионе общегородской выпускной. Но здесь состоится другое музыкальное мероприятие — 6 июля на «Екатеринбург Арене» выступит «Ленинград».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, банкет, праздник, свадьба, Екатеринбург Арена, Екатеринбург
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