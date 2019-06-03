Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока сезона
17:37, 03 Июнь 2019
На победу претендовали шесть футболистов.
Болельщики футбольного «Урала» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19. За это звание сражались шесть человек — вратарь Ярослав Годзюр, защитники Михаил Меркулов и Денис Кулаков, а также полузащитники Отман Эль Кабир, Эрик Бикфалви и Николай Димитров.
В итоге выиграл Эль Кабир, немного отстал лидер «Урала» Бикфалви, третьим стал Меркулов. В нынешнем сезоне голландец действительно серьезно прибавил: по системе гол+пас он стал первым.
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