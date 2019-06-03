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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока сезона

17:37, 03 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
На победу претендовали шесть футболистов.
Болельщики футбольного «Урала» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19. За это звание сражались шесть человек — вратарь Ярослав Годзюр, защитники Михаил Меркулов и Денис Кулаков, а также полузащитники Отман Эль Кабир, Эрик Бикфалви и Николай Димитров.

В итоге выиграл Эль Кабир, немного отстал лидер «Урала» Бикфалви, третьим стал Меркулов. В нынешнем сезоне голландец действительно серьезно прибавил: по системе гол+пас он стал первым.
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Отман Эль Кабир, Екатеринбург, ФК "Урал"
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