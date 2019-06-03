Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока сезона

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Отман Эль Кабир

Эрик Бикфалви и

Николай Димитров.





В итоге выиграл Эль Кабир , немного отстал лидер « Урала» Бикфалви , третьим стал Меркулов. В нынешнем сезоне голландец действительно серьезно прибавил: по системе гол+пас он стал первым.

Болельщики футбольногоУрала» выбрали лучшего игрока сезона-2018/19. За это звание сражались шесть человек — вратарь Ярослав Годзюрзащитники Михаил Меркулов и Денис Кулакова также полузащитники