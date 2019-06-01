Лиза Монеточка анонсировала новый клип в свой день рождения
Монеточка презентует песню «Падать в грязь» на «Вечернем Урганте»
Екатеринбургская певица Лиза Монеточка анонсировала премьеру клипа «Нет монет» в свой день рождения, 1 июня. Ранее она уже говорила подписчикам в Instagram о том, что выпустит видео на эту песню. Теперь же уральская поп-дива выложила в Instagram минутный ролик, в котором она идет по продуктовому магазину и выбирает еду. В конце девушка расплачивается картой, но на экране кассового аппарата появляется надпись «Нет монет». «Мой день рождения начинается с приятных новостей ДЛЯ ВАС!» — сказала Монеточка. Когда именно выйдет новый клип певицы, неизвестно. Ролик завершается словом «скоро», но без конкретной даты.
Напомним, сейчас Лиза Монеточка плодотворно работает над клипами и песнями. В середине мая у нее вышел новый трек «Падать в грязь», а в начале апреля — видео на песню «Нимфоманка». Также подписчики Лизы ждут, когда она снимет клип на трек «Каждый раз», который стал саундтреком к сериалу «Толя робот» на ТНТ.