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Лиза Монеточка анонсировала новый клип в свой день рождения

10:59, 01 Июнь 2019
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Монеточка презентует песню «Падать в грязь» на «Вечернем Урганте»

Фото: группа «монеточка» / vk.com/lisamonetka

Певица из Екатеринбурга выпустила минутный ролик на песню «Нет монет».

Екатеринбургская певица Лиза Монеточка анонсировала премьеру клипа «Нет монет» в свой день рождения, 1 июня. Ранее она уже говорила подписчикам в Instagram о том, что выпустит видео на эту песню. Теперь же уральская поп-дива выложила в Instagram минутный ролик, в котором она идет по продуктовому магазину и выбирает еду. В конце девушка расплачивается картой, но на экране кассового аппарата появляется надпись «Нет монет». «Мой день рождения начинается с приятных новостей ДЛЯ ВАС!» — сказала Монеточка. Когда именно выйдет новый клип певицы, неизвестно. Ролик завершается словом «скоро», но без конкретной даты.

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Напомним, сейчас Лиза Монеточка плодотворно работает над клипами и песнями. В середине мая у нее вышел новый трек «Падать в грязь», а в начале апреля — видео на песню «Нимфоманка». Также подписчики Лизы ждут, когда она снимет клип на трек «Каждый раз», который стал саундтреком к сериалу «Толя робот» на ТНТ.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, видео, музыкант, клип, песни, Екатеринбург
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