Лиза Монеточка анонсировала новый клип в свой день рождения

Екатеринбургская певица Лиза Монеточка анонсировала премьеру клипа «Нет монет» в свой день рождения, 1 июня. Ранее она уже говорила подписчикам в Instagram о том, что выпустит видео на эту песню. Теперь же уральская поп-дива выложила в Instagram минутный ролик, в котором она идет по продуктовому магазину и выбирает еду. В конце девушка расплачивается картой, но на экране кассового аппарата появляется надпись «Нет монет». «Мой день рождения начинается с приятных новостей ДЛЯ ВАС!» — сказала Монеточка. Когда именно выйдет новый клип певицы, неизвестно. Ролик завершается словом «скоро», но без конкретной даты.