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Афиша не для всех: пижамная вечеринка и запуск бумажных самолетиков

07:30, 31 Май 2019
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Фото: pixabay.com
Выбираем, куда сходить на выходных.
До лета остался всего один день. Екатеринбург берет курс на хорошее настроение и запоминающиеся мероприятия. А ЕТВ помогает горожанам с выбором.
За чертой зелени

Акустика от 25/17

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Фото предоставлено организаторами

Группа 25/17 в особых представлениях не нуждается. Коллектив научился блестяще звучать в каком угодно формате, хоть стадионного рок-концерта, хоть уютной камерной акустики. Это еще раз подчеркивает живучесть и многогранность ее песен. В этот раз публику ждет акустический концерт.

Что: концерт 25/17
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 31 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Шаг вперед или упущенный шанс
Подводит итоги футбольного сезона ФК «Урал», который мог стать для Екатеринбурга историческим.

Пижамная вечеринка

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Фото предоставлено организаторами

«Дом Метенкова» зовет своих посетителей на очередную пижамную вечеринку (на этот раз для зрителей всех возрастов), которая дает возможность взглянуть на привычную музейную обстановку в непривычных обстоятельствах. Гостей ждут прогулки по музею, кино и музыка, своп. Можно приходить в дурацких пижамах и домашних костюмах, захватить плюшевые тапочки и смешные маски для сна. На месте можно переодеться.

Что: Пижамная вечеринка
Где: «Дом Метенкова» (Карла Либкнехта, 36)
Когда: 31 мая в 19:00
Сколько: 150 рублей, билеты тут

Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя? Определись. Тест ЕТВ.

Масштабная тусовка в «Екатеринбург-ЭКСПО»

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Фото предоставлено организаторами

Z-Rave — это крупнейший на Урале музыкальный фестиваль на самой большой площадке. Основная сцена, лаунж-зона под открытым небом, гастрономическая и барная улица и множество развлечений. Музыкальный нон-стоп и микс форматов — специально приглашенные звезды, авторские сеты от легендарных DJ’s, общение с блогерами и многое другое. В этом году выступят «Хлеб», Loqiemean, Obladaet, GSPD и другие.

Что: фестиваль Z-Rave
Где: «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо Бульвар, 2)
Когда: 1 июня в 21:00
Сколько: от 1490 рублей, билеты тут
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.

Финал Лиги чемпионов в «Салюте»

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Фото: pixabay

На большом экране кинотеатра «Салют» покажут финал Лиги чемпионов по футболу «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» на большом экране. Кроме трансляции гостей ожидает фотосет и фанатский аквагрим. При покупке билетов на мероприятие вы получаете бесплатный пригласительный на трансляцию.

Что: показ финала Лиги чемпионов
Где: «Салют» (Толмачева, 12)
Когда: 1 июня в 23:20
Сколько: от 250 рублей, билеты тут

Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
ЕТВ поговорил с афганским журналистом Саидом Али Казими, который много раз рисковал жизнью на Родине

Чемпионат по запуску бумажных самолетиков

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Фото: pixabay

К участию приглашаются все, кто любит конструировать самолёеы и космические корабли из картона, дерева, любых подручных материалов (готовые сборные модели не принимаются). Жюри оценивает оригинальность замысла, красоту и мастерство исполнения, необычность дизайна, а также лётные качества. Возраст пилотов — 4 до 104 лет.

Что: Чемпионат по запуску бумажных самолетиков
Где: театр балета «Щелкунчик» (8 марта, 104)
Когда: 2 июня в 12:00
Сколько: вход свободный
С базы Екатеринбурга забрали тонну санкционных яблок и нектаринов
Фрукты были без маркировки и сопроводительных документов.

Ироничный спектакль

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Фото предоставлено организаторами

Наполненный искрометным юмором, комичными ситуациями, в которые попадают герои, спектакль возвращает нас в Петербург, в Россию конца 19-го века. Наблюдая за образом жизни того времени, сопереживая страхи и надежды персонажей, мы видим, что темы, раскрытые в нем актуальны и до сих пор. И в наше время встречаются похожие персонажи.

Поставленный по водевилям, спектакль выдержан в этом жанре, наполнен песнями и танцами. Роман Самгин известен своими постановками в жанре комедии. И в этот раз он блестяще доказал свое умение виртуозно совмещать иронию и юмор, с актуальными и злободневными вопросами, волнующими нас всех.

Что: спектакль «С кем поведешься»
Где: Дворец молодежи (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 3 июня в 19:00
Сколько: от 840 рублей, билеты тут

Екатеринбуржцы снова будут летать в Салоники
Рейсы в один из самых густонаселенных городов Греции возобновят с 1 июня.

Любовные письма

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Фото: предоставлено организаторами

Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь и тем самым они вместе, хоть и не могут быть в реальности. Письма это и есть их жизнь, а каждое слово в них, это и есть признание в чувствах.

Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.

Что: спектакль «Любовные письма»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 5 июня в 19:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

Хаски и ГРОТ присоединятся к Ural Music Night
Исполнители выступят у башни «Исеть».

Эволюция Disturbed

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Фото: предоставлено организаторами

Группа Disturbed возвращается в Россию со стадионными концертами в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Evolution». Пластинка сразу получила восторженные отзывы музыкальных критиков, а также поклонников группы. Сингл «Are You Ready» с нового альбома продержался на № 1 месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении 4х недель! Данный сингл уже имеет более 5 миллионов прослушиваний на Spotify, а видео на песню «Are You Ready» также имеет более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

Защитники сквера в Екатеринбурге отобрали 10 человек для переговоров
Вместе с властью общественники будут обсуждать формат опроса и отбирать площадки под храм святой Ека

«Двое на качелях»

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Фото: предоставлено организаторами

Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

ЕТК нашла 28 повреждений во время первого этапа опрессовок
Специалисты уже начали латать дыры.

Эрика Лундмоен

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Фото предоставлено организаторами

Эрика Лундмоен, автор музыкальной сенсации 2018 года «Яд» впервые за все время карьеры выйдет на сцену «Дома печати» и подарит публике уральской столицы возможность услышать новое уникальное живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник». Музыка Эрики определяет звучание нового витка индустрии и открывает новые ощущения для слушателей, много ярких граней чувств и откровений яркой и самобытной исполнительницы.

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

Глава ВЦИОМ объяснил, почему протест вспыхнул именно в Екатеринбурге
Валерий Федоров рассказал о «сильной уральской идентичности» в эфире «Дождя».

Улыбнись нам, Господи

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Фото предоставлено организаторами

Родительская любовь — особенная. Вот перед нами разворачивается спектакль-притча про путешествие пожилых евреев, которые решили отправиться к сыну главного героя. И вся поездка, со всеми её интересными диалогами, воспоминаниями, встречами и неожиданными поворотами — как сам их долгий и непростой жизненный путь. И весь этот путь — дорога к детям.

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 14–25 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут

После диалога с Соловьевым екатеринбурженка распрощалась с мэром
Александра Аксенова печалится из-за несостоявшейся отставки Высокинского.

Грибной хаус

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Фото предоставлено организаторами

Темный атмосферный хаус, гипнотический транс и эклектика электронных стилей — «визитная карточка» Infected Mushroom. Два десятка лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.

Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут

СК завел уголовное дело после смерти мальчика в больнице Екатеринбурга
Мама ребенка считает, что в гибели сына виноваты неквалифицированные врачи.
Хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, афиша, Екатеринбург
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