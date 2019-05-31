Афиша не для всех: пижамная вечеринка и запуск бумажных самолетиков
Акустика от 25/17
Фото предоставлено организаторами
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 31 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Пижамная вечеринка
Фото предоставлено организаторами
«Дом Метенкова» зовет своих посетителей на очередную пижамную вечеринку (на этот раз для зрителей всех возрастов), которая дает возможность взглянуть на привычную музейную обстановку в непривычных обстоятельствах. Гостей ждут прогулки по музею, кино и музыка, своп. Можно приходить в дурацких пижамах и домашних костюмах, захватить плюшевые тапочки и смешные маски для сна. На месте можно переодеться.
Что: Пижамная вечеринка
Где: «Дом Метенкова» (Карла Либкнехта, 36)
Когда: 31 мая в 19:00
Сколько: 150 рублей, билеты тут
Масштабная тусовка в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Фото предоставлено организаторами
Где: «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо Бульвар, 2)
Когда: 1 июня в 21:00
Сколько: от 1490 рублей, билеты тут
Финал Лиги чемпионов в «Салюте»
Фото: pixabay
Что: показ финала Лиги чемпионов
Где: «Салют» (Толмачева, 12)
Когда: 1 июня в 23:20
Сколько: от 250 рублей, билеты тут
Чемпионат по запуску бумажных самолетиков
Фото: pixabay
К участию приглашаются все, кто любит конструировать самолёеы и космические корабли из картона, дерева, любых подручных материалов (готовые сборные модели не принимаются). Жюри оценивает оригинальность замысла, красоту и мастерство исполнения, необычность дизайна, а также лётные качества. Возраст пилотов — 4 до 104 лет.
Где: театр балета «Щелкунчик» (8 марта, 104)
Когда: 2 июня в 12:00
Сколько: вход свободный
Ироничный спектакль
Фото предоставлено организаторами
Наполненный искрометным юмором, комичными ситуациями, в которые попадают герои, спектакль возвращает нас в Петербург, в Россию конца 19-го века. Наблюдая за образом жизни того времени, сопереживая страхи и надежды персонажей, мы видим, что темы, раскрытые в нем актуальны и до сих пор. И в наше время встречаются похожие персонажи.
Поставленный по водевилям, спектакль выдержан в этом жанре, наполнен песнями и танцами. Роман Самгин известен своими постановками в жанре комедии. И в этот раз он блестяще доказал свое умение виртуозно совмещать иронию и юмор, с актуальными и злободневными вопросами, волнующими нас всех.
Что: спектакль «С кем поведешься»
Где: Дворец молодежи (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 3 июня в 19:00
Сколько: от 840 рублей, билеты тут
Любовные письма
Фото: предоставлено организаторами
Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.
Что: спектакль «Любовные письма»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 5 июня в 19:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут
Эволюция Disturbed
Фото: предоставлено организаторами
Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут
«Двое на качелях»
Фото: предоставлено организаторами
Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Эрика Лундмоен
Фото предоставлено организаторами
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Улыбнись нам, Господи
Фото предоставлено организаторами
Родительская любовь — особенная. Вот перед нами разворачивается спектакль-притча про путешествие пожилых евреев, которые решили отправиться к сыну главного героя. И вся поездка, со всеми её интересными диалогами, воспоминаниями, встречами и неожиданными поворотами — как сам их долгий и непростой жизненный путь. И весь этот путь — дорога к детям.
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 14–25 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут
Грибной хаус
Фото предоставлено организаторами
Темный атмосферный хаус, гипнотический транс и эклектика электронных стилей — «визитная карточка» Infected Mushroom. Два десятка лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.
Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут