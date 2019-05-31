Афиша не для всех: пижамная вечеринка и запуск бумажных самолетиков

«Дом Метенкова» зовет своих посетителей на очередную пижамную вечеринку (на этот раз для зрителей всех возрастов), которая дает возможность взглянуть на привычную музейную обстановку в непривычных обстоятельствах. Гостей ждут прогулки по музею, кино и музыка, своп. Можно приходить в дурацких пижамах и домашних костюмах, захватить плюшевые тапочки и смешные маски для сна. На месте можно переодеться.

Что: Пижамная вечеринка

Где: «Дом Метенкова» (Карла Либкнехта, 36)

Когда: 31 мая в 19:00

Сколько: 150 рублей, билеты тут

