«Симпсоны» и «Друзья» поселились в Екатеринбурге

Три комнаты, которые легко узнают поклонники сериалов, можно собрать из мебели и аксессуаров, продающихся в екатеринбургском магазине. Любители «Друзей» могут собрать «комнату для друзей». Фанаты «Симпсонов» — «комнату для семьи». У тех, кто смотрел «Очень странные дела», есть возможность создать «комнату для всех».

«Мы воплотили в жизнь культовые гостиные самых любимых семей всех времен», — говорится на сайте IKEA. Тем, кто решиться воссоздать комнаты, которые мелькали на экранах, в качестве подсказки дается не только интерьер помещений, но и полный набор мебели и аксессуаров — от дивана до коврика.