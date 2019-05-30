«Симпсоны» и «Друзья» поселились в Екатеринбурге
15:25, 30 Май 2019
Гостиные из культовых сериалов собрали из мебели IKEA.
Три комнаты, которые легко узнают поклонники сериалов, можно собрать из мебели и аксессуаров, продающихся в екатеринбургском магазине. Любители «Друзей» могут собрать «комнату для друзей». Фанаты «Симпсонов» — «комнату для семьи». У тех, кто смотрел «Очень странные дела», есть возможность создать «комнату для всех».
«Мы воплотили в жизнь культовые гостиные самых любимых семей всех времен», — говорится на сайте IKEA. Тем, кто решиться воссоздать комнаты, которые мелькали на экранах, в качестве подсказки дается не только интерьер помещений, но и полный набор мебели и аксессуаров — от дивана до коврика.
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