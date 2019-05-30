Президент «Урала» готов подать в отставку из-за судей

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Я не хочучтобы из-за меня страдал наш клуб. Вот реально встану и уйду. Отвечаю. Если я увижучто команду специально плохо судят из-за менявстану и уйду. Не будукак Егоровдержаться за место. Я всегда хочу добраУралу». И не думаючто дойдет до тогочто судьи начнут топить наш клуб. Это слишком очевидновсе увидятчто творится… Просто наши судьи — они самые умныевсе знают. А руководители клубов — болваны… Так что ли? Арбитры во всем у нас разбираютсяу них на все есть отговорки. На все!