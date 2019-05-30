Президент «Урала» готов подать в отставку из-за судей
12:03, 30 Май 2019
Григорию Иванову надоели спорные решения арбитров.
Президент «Урала» Григорий Иванов вновь раскритиковал российских судей. Ранее функционер призвал уволиться главу судейского комитета РФС Александра Егорова. В интервью «Спорт-Экспресс» Иванов заявил, что если «Урал» продолжат активно засуживать из-за его высказываний, то он подаст в отставку.
За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая вместе с арх-группой PODELNIKI от забвения и разрушения Белую башню, рефлекс
Я не хочу, чтобы из-за меня страдал наш клуб. Вот реально встану и уйду. Отвечаю. Если я увижу, что команду специально плохо судят из-за меня, встану и уйду. Не буду, как Егоров, держаться за место. Я всегда хочу добра «Уралу». И не думаю, что дойдет до того, что судьи начнут топить наш клуб. Это слишком очевидно, все увидят, что творится… Просто наши судьи — они самые умные, все знают. А руководители клубов — болваны… Так что ли? Арбитры во всем у нас разбираются, у них на все есть отговорки. На все!
По наблюдениям екатеринбургских болельщиков и журналистов, судьи давно не жалуют «Урал»: спорные моменты зачастую трактуются не в пользу команды. Последний инцидент произошел буквально накануне. В игре РПЛ с «Локомотивом» судья Москалев назначил неоднозначный пенальти, когда москвичи проигрывали в счете. Защитник«Урала» Стефан Страндберг эмоционально отреагировал на решение — и получил предупреждение. Спустя две минуты норвежец сфолил против игрока «Локо» — и Москалев решил показать вторую желтую, а значит — удалить. Подробнее о судействе против «Урала» тут.
Зимой в интервью ЕТВ президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что иногда ему «хочется все бросить». «Периодически возникает, конечно, такое желание. Когда что-то не получается, команда плохо играет, набирает мало очков — думаешь: «Ну, сколько можно уже, когда же это закончится?»
Но это мое любимое дело. Ведь что такое счастье? Это когда ты с удовольствием идешь на работу. И у меня как раз такая история. Я люблю свою команду, люблю футбол», — откровенничал спортивный функционер.
С базы Екатеринбурга забрали тонну санкционных яблок и нектаринов
Фрукты были без маркировки и сопроводительных документов.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.