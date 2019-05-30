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Хедлайнер «Ночи музыки» Little Big выступит в спасенном сквере

14:28, 30 Май 2019
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Фото: vk.com/littlebigband
Информацию подтвердил организатор фестиваля Евгений Горенбург.
Главная звезда предстоящей Ural Music Night — суперпопулярная группа Little Big — выступит на площадке фестиваля у театра драмы. То есть в непосредственной близости от сквера, в котором неделю подряд проходили протесты против строительства там храма святой Екатерины. Информацию о том, что хедлайнер выступит на Октябрьской площади, подтвердил организатор фестиваля Евгений Горенбург в разговоре с автором телеграм-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андреем Варкентином.

Изначально группа Little Big должна была выступить на «Екатеринбург Арене», но оргкомитет Ural Music Night отказались от площадки из-за того, что мэрия не стала там проводить городской выпускной. Самостоятельно организаторы фестиваля не смогли бы обслужить стадион.

Ранее свое участие в фестивале также подтвердили Maruv, ЛСП, Хаски, Настя Кудри, Brainstorm.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, сквер у Драмтеатра, концерт, Ural Music Night, Ночь музыки, Екатеринбург
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