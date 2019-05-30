Хедлайнер «Ночи музыки» Little Big выступит в спасенном сквере

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Изначально группа Little Big должна была выступить на « Екатеринбург Арене», но оргкомитет Ural Music Night отказались от площадки из-за того , что мэрия не стала там проводить городской выпускной. Самостоятельно организаторы фестиваля не смогли бы обслужить стадион.





Ранее свое участие в фестивале также подтвердили Maruv, ЛСП , Хаски , Настя Кудри , Brainstorm.

Главная звезда предстоящей Ural Music Night — суперпопулярная группа Little Big — выступит на площадке фестиваля у театра драмы. То есть в непосредственной близости от скверав котором неделю подряд проходили протесты против строительства там храма святой Екатерины. Информацию о томчто хедлайнер выступит на Октябрьской площадиподтвердил организатор фестиваля Евгений Горенбург в разговоре с автором телеграм-каналаГлавный канал Екатеринбурга» Андреем Варкентином.