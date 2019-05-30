Хаски и ГРОТ присоединятся к Ural Music Night
10:45, 30 Май 2019
Исполнители выступят у башни «Исеть».
Хаски и ГРОТ приедут в Екатеринбург на Ural Music Night. Они и ЛСП выступят у башни «Исеть», рассказали ЕТВ в пресс-службе музыкального фестиваля. Кроме трех хэдлайнеров на площадке будут ШУММ, БИТYM, CREW, БРАЗИС, «Белая Кость», «Аяччо», El Mashe и Foresterz Band.
Напомним, в 2019 году Ural Music Night пройдет 28 июня. Главную сцену традиционно разместят на Октябрьской площади. Организаторы решили, что протесты и строительство храма святой Екатерины не должны помешать мероприятию. Кроме ЛСП, Хаски и ГРОТ есть и другие хедлайнеры. Среди них Little Big, «Эпидемия», Brainstorm, The Assist, Maruv, Bando, Настя Кудри и другие.
Кроме того, принять участие в фестивале предлагали и рэперу Face, но он сказал, что не приедет из-за федеральных денег.
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