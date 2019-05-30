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Екатеринбургские музеи поборются за 400 тысяч на московском фестивале

10:49, 30 Май 2019
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Фото: ЕТВ
«Интермузей» продлится до 2 июня.
Два екатеринбургских музея прошли во второй тур конкурса фестиваля «Интермузей». В категории «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие» заявлены два уральских проекта: «Музей: включенное наблюдение» (Музей ИЗО) и «Один человек — это уже много» о репрессиях (Музей истории Екатеринбурга).

В категории «Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие» музей ИЗО представит проект «„Владелица Красного коня“. Дар Казимиры Басевич музеям России».

Победитель в категории получит 400 тысяч рублей, говорится в правилах конкурса. Также екатеринбургский музей ИЗО сможет претендовать на гран-при фестиваля (700 тысяч рублей), так как его проекты представлены в двух категориях.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Музей ИЗО, Музей истории Екатеринбурга, Екатеринбург
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