Екатеринбургские музеи поборются за 400 тысяч на московском фестивале

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В категории « Лучший проект , направленный на межрегиональное взаимодействие» музей ИЗО представит проект « „Владелица Красного коня“. Дар Казимиры Басевич музеям России».



Победитель в категории получит 400 тысяч рублей , говорится в правилах конкурса. Также екатеринбургский музей ИЗО сможет претендовать на гран-при фестиваля ( 700 тысяч рублей), так как его проекты представлены в двух категориях.

Два екатеринбургских музея прошли во второй тур конкурса фестиваляИнтермузей». В категорииЛучший проектнаправленный на социальное взаимодействие» заявлены два уральских проекта:Музей: включенное наблюдение»Музей ИЗО) иОдин человек — это уже много» о репрессияхМузей истории Екатеринбурга).