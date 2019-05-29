София Никитчук отбила девушку у екатеринбургского бойца MMA
18:36, 29 Май 2019
Модель снялась в клипе Анны Седоковой про любовный треугольник.
София Никитчук, завоевавшая титулы «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс мира-2015», снялась в клипе Анны Седоковой. По сюжету, модель, экс-участница ВИА Гры и боец MMA Владимир Минеев (екатеринбуржец, между прочим) изображают любовный треугольник под песню «Санта Барбара». Мужчина оказывается третьим лишним.
«Как же я люблю эту песню. Спасибо за эту красоту, сумасшествие и невероятно крутую атмосферу на площадке! Люблю!», — написала София Никитчук на своей странице в Instagram.
София Никитчук не в первый раз становится героиней клипов звезд российского шоу-бизнеса. Ее можно заметить в ролике Егора Крида на песню «Слеза» и Алекса Малиновского на песню «Антидот». Недавно девушка начала актерскую карьеру, получив роль в историческом мини-сериале на телеканале «Россия» о жизни Софии Палеолог. Теперь — собирается писать книгу о своей жизни.
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Анна Седокова - Санта Барбара (премьера клипа 2019 ) Послушать/Cкачать песню: https://fanlink.to/santa_barbara Instagram: https://instagram.com/annasedokova VK: https://vk.com/officialannasedokova Анна Седокова сняла сексуально-психологичес
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