София Никитчук отбила девушку у екатеринбургского бойца MMA

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« Как же я люблю эту песню. Спасибо за эту красоту , сумасшествие и невероятно крутую атмосферу на площадке! Люблю!», — написала София Никитчук на своей странице в Instagram.





на песню « Слеза» и Алекса Малиновского на песню « Антидот». Недавно девушка начала актерскую карьеру , получив роль в историческом мини-сериале на телеканале « Россия» о жизни Софии Палеолог. Теперь — собирается писать книгу о своей жизни. София Никитчук не в первый раз становится героиней клипов звезд российского шоу-бизнеса. Ее можно заметить в ролике Егора Крида

София Никитчукзавоевавшая титулыМисс Екатеринбург-2014»,Мисс мира-2015», снялась в клипе Анны Седоковой. По сюжетумодельэкс-участница ВИА Гры и боец MMA Владимир Минеевекатеринбуржецмежду прочим) изображают любовный треугольник под песнюСанта Барбара». Мужчина оказывается третьим лишним.