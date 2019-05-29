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«Люди голосовали из положения лежа»: Ургант подшутил над Шипулиным

15:35, 29 Май 2019
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Фото: скриншот выпуска «Вечерний Ургант»

Ведущий сказал на Первом канале, что ради биатлониста из Екатеринбурга изменили правила на праймериз «Единой России».

Ведущий Иван Ургант подшутил над екатеринбургским биатлонистом Антоном Шипулиным в эфире программы «Вечерний Ургант». Он напомнил телезрителям, что олимпийский чемпион победил на праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому округу, а также добавил: «И что удивительно: из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования. Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя».

В феврале Антон Шипулин был в программе Ивана Урганта, в которой рассказал, как завершал карьеру, и напомнил ведущему, что пять лет назад после Олимпиады в Сочи подарил ему книгу о биатлоне.


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Напомним, екатеринбургский биатлонист подался в политику после завершения карьеры в декабре 2018 года. Он заявил, что будет бороться за место Сергея Бидонько в Госдуме, который сейчас занимает должность вице-губернатора Свердловской области. В день праймериз «Единой России», 26 мая, Шипулин устроил пробежку по избирательным участкам: он заехал в Серов, Карпинск и в Краснотурьинск. В итоге за спортсмена отдали 79% голосов. О том, чего стоит ждать кандидатам в Госдуму, ЕТВ разговаривал с политиками.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, биатлон, спортсмен, выборы, Госдума, Екатеринбург, Антон Шипулин
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