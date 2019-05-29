«Люди голосовали из положения лежа»: Ургант подшутил над Шипулиным

Ведущий Иван Ургант подшутил над екатеринбургским биатлонистом Антоном Шипулиным в эфире программы «Вечерний Ургант». Он напомнил телезрителям, что олимпийский чемпион победил на праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому округу, а также добавил: «И что удивительно: из-за участия Антона Шипулина в выборах были изменены правила голосования. Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя».

В феврале Антон Шипулин был в программе Ивана Урганта, в которой рассказал, как завершал карьеру, и напомнил ведущему, что пять лет назад после Олимпиады в Сочи подарил ему книгу о биатлоне.



