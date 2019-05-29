Группа «Ромарио» позовет россиян на Ural Music Night в аэропортах
08:39, 29 Май 2019
Екатеринбургские музыканты выступят в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону.
Известная екатеринбургская группа «Ромарио» не только выступит с первым концертом Ural Music Night в 2019 году, но и предварительно сделает несколько выступлений, чтобы позвать на фестиваль жителей других городов. И они пройдут…в аэропортах!
«Ромарио» поедет в Самару, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, где выступит с приглашением на «Ночь музыки». Их поддержат местные музыканты, которые сыграют композицию группы «Москва — Нева». Концерты пройдут с 3 по 5 июня, а сам фестиваль, который называют самым демократичным в России (вход на площадки бесплатный), — 28 июня.
Необычный промо-тур дирекция UMN организовала совместно с «Аэропортами регионов», рассказал идейный вдохновитель фестиваля Евгений Горенбург.
Шаг вперед или упущенный шанс
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Именно концертом в аэропорту Кольцово традиционно
открывается Уральская ночь музыки. Но в этот раз вместе с нашими надежными партнерами, холдингом «Аэропорты Регионов», мы захотели подарить хотя бы маленький кусочек Ночи другим
городам. Ведь на фестивале города, регионы, страны и континенты говорят на одном языке — языке музыки. Нет рамок и границ — это праздник свободы и жизнерадостности. Каждый человек сможет
почувствовать себя как дома.
Директор по стратегическим коммуникациям «Аэропортов регионов» Евгений Красиков рассказал, что для компании важно связывать регионы России, поэтому она поддержала культурный проект, который объединяет жителей страны с помощью музыки.
Ural Musiv Night пройдет 28 июня, хедлайнерами фестиваля станут Little Big, ЛСП, Maruv, Brainstorm.
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