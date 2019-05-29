Группа «Ромарио» позовет россиян на Ural Music Night в аэропортах

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« Ромарио» поедет в Самару , Нижний Новгород и Ростов-на-Дону , где выступит с приглашением на « Ночь музыки». Их поддержат местные музыканты , которые сыграют композицию группы « Москва — Нева». Концерты пройдут с 3 по 5 июня , а сам фестиваль , который называют самым демократичным в России ( вход на площадки бесплатный), — 28 июня.





Необычный промо-тур дирекция UMN организовала совместно с « Аэропортами регионов», рассказал идейный вдохновитель фестиваля Евгений Горенбург.

Известная екатеринбургская группаРомарио» не только выступит с первым концертом Ural Music Night в 2019 годуно и предварительно сделает несколько выступленийчтобы позвать на фестиваль жителей других городов. И они пройдут…в аэропортах!