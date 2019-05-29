Екатеринбург примет игры ЧМ по волейболу в 2022 году
08:10, 29 Май 2019
Престижный чемпионат пройдет в 10 городах по всей стране.
Екатеринбург вошел в десятку городов, которые будут принимать игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Накануне, 28 мая, профильная международная федерация объявила локации будущих соревнований — пока только восемь из десяти. Вместе с уральской столицей в список попали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа.
Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола. В турнире будут участвовать 24 команды со всех континентальных зон МФВ.
В групповом этапе команды разделят на шесть групп по четыре, две лучшие пройдут в следующий этап. После из 16 команд выберут шесть, и с 7 по 9 сентября пройдет «Финал шести». Финал ЧМ пройдет 11 сентября. Какие из матчей примет Екатеринбург, пока неизвестно.
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