Екатеринбург примет игры ЧМ по волейболу в 2022 году

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Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года , пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола. В турнире будут участвовать 24 команды со всех континентальных зон МФВ.





В групповом этапе команды разделят на шесть групп по четыре , две лучшие пройдут в следующий этап. После из 16 команд выберут шесть , и с 7 по 9 сентября пройдет « Финал шести». Финал ЧМ пройдет 11 сентября. Какие из матчей примет Екатеринбург , пока неизвестно.









Екатеринбург вошел в десятку городовкоторые будут принимать игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Накануне28 маяпрофильная международная федерация объявила локации будущих соревнований — пока только восемь из десяти. Вместе с уральской столицей в список попали МоскваСанкт-ПетербургКалининградКазаньКрасноярскНовосибирскУфа.