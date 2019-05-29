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Екатеринбург примет игры ЧМ по волейболу в 2022 году

08:10, 29 Май 2019
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Кубок Ельцина в 2018 году
Фото: ЕТВ
Престижный чемпионат пройдет в 10 городах по всей стране.
Екатеринбург вошел в десятку городов, которые будут принимать игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Накануне, 28 мая, профильная международная федерация объявила локации будущих соревнований — пока только восемь из десяти. Вместе с уральской столицей в список попали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола. В турнире будут участвовать 24 команды со всех континентальных зон МФВ.

В групповом этапе команды разделят на шесть групп по четыре, две лучшие пройдут в следующий этап. После из 16 команд выберут шесть, и с 7 по 9 сентября пройдет «Финал шести». Финал ЧМ пройдет 11 сентября. Какие из матчей примет Екатеринбург, пока неизвестно.


Шаг вперед или упущенный шанс
Подводим итоги футбольного сезона ФК «Урал», который мог стать для Екатеринбурга историческим.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, чемпионат, спорт, волейбол, Екатеринбург
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