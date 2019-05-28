Иван Дорн попал в жюри екатеринбургского кинофестиваля
18:34, 28 Май 2019
Певец определит победителя в номинации Music video, который сможет снять клип для артиста.
Певец Иван Дорн вошел в состав жюри Unknown Film Festival, который пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Дорн определит победителя в номинации Music video, который сможет снять клип для исполнителя, сообщили организаторы фестиваля в группе «Вконтакте». Они добавили, что победитель сможет «поработать с очень самобытными и перспективными музыкантами».
Сам Иван Дорн не приедет в Екатеринбург. Вместо него уральскую столицу посетят члены записывающего лейбла музыканта Masterskaya.
Напомним, организатором Unknown Film Festival выступает команда Red Pepper Film. Она уже записывала Ивана Дорна в ванне. Там артист обливается йогуртом Epica, пародируя моделей, которые снимаются в современных рекламных роликах.
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