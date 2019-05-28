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Екатеринбуржцам предложили пройти питерскую игру «Бегущий город»

16:01, 28 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Мероприятие, объединяющее экскурсию, квест и соревнование, состоится в 12 раз. Организаторы принимают заявки.

Игра «Бегущий город» пройдет в Екатеринбурге в 12 раз. В столицу Урала проект пришел из Санкт-Петербурга. Там он зародился 19 лет назад, объединив в себе квест, экскурсию и соревнование. Сейчас мероприятие проводится в нескольких городах России и зарубежья: в Москве, Казани, Риге, Лондоне, Екатеринбурге и в других.

Организаторы уже принимают заявки на участие. Максимальное количество человек в одной команде — четыре. Из восьми маршрутов с оригинальными названиями можно выбрать себе по душе: «Атлант» — на общественном транспорте, «Броневик» — на любом виде транспорта, «Всадник» — для велосипедистов, «Всадник-Экстра» — велосипедный маршрут с загадками, «Грифон» — для бегунов и пешеходов, «Лев-Мини» — для семей с детьми, «Лев» — для пешеходов и «Сфинкс» — с загадками. Время прохождения игры от трех до девяти часов в зависимости от дистанции.

Место старта и финиша — Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ на Горького, 4А. Время старта — 8 июня в 09:00, сообщают организаторы мероприятия. Всех участников, дошедших до финиша, наградят памятными медалями. Победители игры получат дипломы и призы. Подать заявку на участие в «Бегущем городе» можно на сайте игры.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, игра, соревнования, квест, Бегущий город, Екатеринбург
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