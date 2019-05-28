Бездомных котов Екатеринбурга трудоустроили курьерами

Животные будут доставлять «безудержное веселье», «мурчание без перерыва» и «массаж лапками».

Волонтеры проекта Meow Gallery спародировали нашумевшую рекламу Delivery Club, в которой рассказывалось , какой профессии курьер доставит заказ клиенту. В версии от екатеринбургских зоозащитников курьерами стали бездомные коты и кошки , которые только и ждут , чтобы доставить будущему хозяину веселье и радость.