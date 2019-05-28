Бездомных котов Екатеринбурга трудоустроили курьерами
12:07, 28 Май 2019
Животные будут доставлять «безудержное веселье», «мурчание без перерыва» и «массаж лапками».
Волонтеры проекта Meow Gallery спародировали нашумевшую рекламу Delivery Club, в которой рассказывалось, какой профессии курьер доставит заказ клиенту. В версии от екатеринбургских зоозащитников курьерами стали бездомные коты и кошки, которые только и ждут, чтобы доставить будущему хозяину веселье и радость.
Твое место в конфликте между сквером и храмом
У екатеринбургского противостояния не две, а множество граней. Какая твоя?
Чтобы привлечь внимание к своей деятельности и пристроить еще больше котов, активисты Meow Gallery недавно разработали стикеры для телеграма — так они надеются расширить свою аудиторию.
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