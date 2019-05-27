«Урал» завершил сезон голом Погребняка и победой над «Анжи»

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Матч на « Анжи-Арене» начинался неспешно , но уже в середине тайма хозяева сделали две попытки открыть счет. Ворота спас голкипер « Урала» Ярослав Годзюр. Екатеринбуржцы нанесли ответный удар , но Ильин угодил в перекладину , а мяч Арояна поймал вратарь соперника. На перерыв команды отправились с ничьей. « Урал» открыл счет на 56-й минуте матча. Кулаков навесил с правого фланга , а Погребняк направил мяч в ворота. Через три минуты гости удвоили свое преимущество. Араторе сделал угловой , а по воротам ударил Сергей Брызгалов.





« Благодарю ребят за игру. Они услышали нас , не бросили биться. Это был важный тур. Мы поднялись на одну строчку. Думаю , болельщикам игра понравилась», — сообщил тренер « Урала» Дмитрий Парфенов.







ФутбольныйУрал» одолел махачкалинскийАнжи» в заключительном матче Чемпионата России. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2:0. По итогам сезона екатеринбуржцы заняли десятое место в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром команды стал Эрик Бикфалвизабивший шесть голов.