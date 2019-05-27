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«Урал» завершил сезон голом Погребняка и победой над «Анжи»

09:31, 27 Май 2019
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Фото: ФК «Урал»
Екатеринбуржцы заняли десятую строчку в турнирной таблице.
Футбольный «Урал» одолел махачкалинский «Анжи» в заключительном матче Чемпионата России. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2:0. По итогам сезона екатеринбуржцы заняли десятое место в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром команды стал Эрик Бикфалви, забивший шесть голов.

Матч на «Анжи-Арене» начинался неспешно, но уже в середине тайма хозяева сделали две попытки открыть счет. Ворота спас голкипер «Урала» Ярослав Годзюр. Екатеринбуржцы нанесли ответный удар, но Ильин угодил в перекладину, а мяч Арояна поймал вратарь соперника. На перерыв команды отправились с ничьей. «Урал» открыл счет на 56-й минуте матча. Кулаков навесил с правого фланга, а Погребняк направил мяч в ворота. Через три минуты гости удвоили свое преимущество. Араторе сделал угловой, а по воротам ударил Сергей Брызгалов.

«Благодарю ребят за игру. Они услышали нас, не бросили биться. Это был важный тур. Мы поднялись на одну строчку. Думаю, болельщикам игра понравилась», — сообщил тренер «Урала» Дмитрий Парфенов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Футбол , развлечения, ФК "Урал", Екатеринбург
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