Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино
08:29, 27 Май 2019
Актриса «Уральских пельменей» впервые побывала на самом главном кинофестивале.
Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, что исполнила свою мечту — побывала на Каннском кинофестивале и посмотрела программные фильмы. Актриса «Уральских пельменей» выложила фотографию с красной ковровой дорожки, по которой она прошлась в контрастном зеленом платье.
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Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции. И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха!
Юлия также оценила фильмы, представленные на Каннском фестивале. Особенно ее впечатлила работа режиссеров «1+1» Ольвие Накаша и Эрика Толедано «Особенные», в которой главную роль сыграл Венсан Кассель. Картина закрывала кинофестиваль.
Актриса посетовала, что в программу не попали российские фильмы. «Но ведь это поправимо, верно?!» — написала Михалкова.
Российские фильмы, действительно, не попали в основную программу Каннского кинофестиваля, но все же были представлены на главном кинособытии года. В программе «Особый взгляд» были заявлены два российских фильма: хит Кантемира Балагова «Дылда», уже тепло принятый критиками, и «Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой. В секции Cinéfondation показали короткометражку «Сложноподчиненное» Олеси Яковлевой.
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