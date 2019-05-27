Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино

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Актриса посетовала , что в программу не попали российские фильмы. « Но ведь это поправимо , верно?!» — написала Михалкова.





Российские фильмы , действительно , не попали в основную программу Каннского кинофестиваля , но все же были представлены на главном кинособытии года. В программе « Особый взгляд» были заявлены два российских фильма: хит Кантемира Балагова « Дылда», уже тепло принятый критиками , и « Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой. В секции Cinéfondation показали короткометражку « Сложноподчиненное» Олеси Яковлевой.

Юлия также оценила фильмыпредставленные на Каннском фестивале. Особенно ее впечатлила работа режиссеров1+1» Ольвие Накаша и Эрика ТоледаноОсобенные», в которой главную роль сыграл Венсан Кассель. Картина закрывала кинофестиваль.