Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино

08:29, 27 Май 2019
photo_2019-05-26_20-13-35.jpg
Фото: Instagram Юли Михалковой
Актриса «Уральских пельменей» впервые побывала на самом главном кинофестивале.
Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, что исполнила свою мечту — побывала на Каннском кинофестивале и посмотрела программные фильмы. Актриса «Уральских пельменей» выложила фотографию с красной ковровой дорожки, по которой она прошлась в контрастном зеленом платье.
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции. И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха!
Юлия Михалкова
актриса комедийного шоу «Уральские пельмени», телеведущая
Юлия также оценила фильмы, представленные на Каннском фестивале. Особенно ее впечатлила работа режиссеров «1+1» Ольвие Накаша и Эрика Толедано «Особенные», в которой главную роль сыграл Венсан Кассель. Картина закрывала кинофестиваль.

Актриса посетовала, что в программу не попали российские фильмы. «Но ведь это поправимо, верно?!» — написала Михалкова.

Российские фильмы, действительно, не попали в основную программу Каннского кинофестиваля, но все же были представлены на главном кинособытии года. В программе «Особый взгляд» были заявлены два российских фильма: хит Кантемира Балагова «Дылда», уже тепло принятый критиками, и «Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой. В секции Cinéfondation показали короткометражку «Сложноподчиненное» Олеси Яковлевой.
В Екатеринбурге прошел очередной митинг против дорогого метро
Андрей Пирожков снова взбунтовался ради студентов.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Михалкова расстроилась, что в Каннах проигнорировали российское кино»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, фестиваль, кино, Екатеринбург, Юлия Михалкова
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.