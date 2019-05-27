Фестиваль «Стенограффия» начал искать художников на новый сезон

Фестиваль « Стенограффия», который зародился в Екатеринбурге в 2010 году , открыл прием заявок для участников. В этом году у художников будет 13 локаций в Ханты-Мансийске , Омске , Каргасоке , Парабеле , Оренбурге , Ноябрьске , Муравленко , Тазовском , Томске , Новом порту , Санкт-Петербурге , ну и в самой столице Урала.





« Торжественно объявляем: наша команда готова принимать идеи и самые мощные из них воплощать вместе с авторами в разных уголках страны», — заявили организаторы. Художники должны приложить портфолио. Оценивать будут качество работ , умение вписать их в городскую среду. Никаких ограничений по возрасту , стилю и опыту нет.





« Все , что вы несете в мир — заразительно. Так давайте подарим этому миру прекрасное!»





