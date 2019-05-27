Фестиваль «Стенограффия» начал искать художников на новый сезон
12:39, 27 Май 2019
В этом году у участников будет 13 локаций.
Фестиваль «Стенограффия», который зародился в Екатеринбурге в 2010 году, открыл прием заявок для участников. В этом году у художников будет 13 локаций в Ханты-Мансийске, Омске, Каргасоке, Парабеле, Оренбурге, Ноябрьске, Муравленко, Тазовском, Томске, Новом порту, Санкт-Петербурге, ну и в самой столице Урала.
«Торжественно объявляем: наша команда готова принимать идеи и самые мощные из них воплощать вместе с авторами в разных уголках страны», — заявили организаторы. Художники должны приложить портфолио. Оценивать будут качество работ, умение вписать их в городскую среду. Никаких ограничений по возрасту, стилю и опыту нет.
«Все, что вы несете в мир — заразительно. Так давайте подарим этому миру прекрасное!»
Подать заявки можно на сайте stenograffia.ru
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