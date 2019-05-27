Два игрока «Урала» вошли в символическую сборную 30 тура РПЛ
17:13, 27 Май 2019
Ярослав Годзюр и Сергей Брызгалов попали в число лучших футболистов России.
Игроки «Урала» Ярослав Годзюр и Сергей Брызгалов попали в символическую сборную 30 тура РПЛ по версии InStat. Накануне екатеринбуржцы обыграли махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0. Брызгалов стал автором второго гола, а Годзюр отыграл на ноль.
В итоге екатеринбургский «Урал» занял десятую строчку в турнирной таблице, в предыдущем сезоне клуб остановился на 12 месте. Также в этом году уральцы добрались до финала Кубка России по футболу.
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