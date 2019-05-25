Писателя Иванова на время съемок погрузили в «Общагу-на-крови»
Писатель Алексей Иванов побывал на съемочной площадке фильма, который снимается по его роману «Общага-на-крови». В Стрельне в настоящем общежитии живут герои картины режиссера Романа Васьянова. Роли студентов исполняют курсанты мореходки.
«Как сказал продюсер картины Артем Васильев, это большая удача. Если на площадке нужна тишина, то достаточно выглянуть в окно, крикнуть: «Тихо». И общага замолкает», — рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. — Как выяснилось, искусство идеально сочетается с военной дисциплиной».
Алексей Иванов, побывав в съемочных павильонах, сказал, что почувствовал себя внутри своего романа. А, изучив список актеров, сразу определил, кому какая роль досталась.
Роман Васьянов известен по операторской работе в картинах «Стиляги» и «Отряд самоубийц». «Общага-на-крови» будет режиссерским дебютом Васьянова. Фильм кинокомпании Metrafilms («Довлатов», «Война Анны») выйдет в прокат под названием «Тенерифе». Роли в исполнят Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Илья Маланин, Марина Васильева, Геннадий Вырыпаев.
Фото: Facebook Юлии Зайцевой