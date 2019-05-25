Писателя Иванова на время съемок погрузили в «Общагу-на-крови»

Писатель Алексей Иванов побывал на съемочной площадке фильма, который снимается по его роману «Общага-на-крови». В Стрельне в настоящем общежитии живут герои картины режиссера Романа Васьянова. Роли студентов исполняют курсанты мореходки.

«Как сказал продюсер картины Артем Васильев, это большая удача. Если на площадке нужна тишина, то достаточно выглянуть в окно, крикнуть: «Тихо». И общага замолкает», — рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. — Как выяснилось, искусство идеально сочетается с военной дисциплиной».