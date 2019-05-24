Топ-5 новостей недели. От павшего забора до экзистенциальных бесед
19:00, 24 Май 2019
Дайджест ЕТВ с самыми важными событиями рабочей пятидневки.
Вторую неделю Екатеринбург живет протестом: всю прошлую он был активным — защитники сквера собирались у Драмтеатра каждый вечер, на этой — начались разговоры в чиновничьих кабинетах. Истории с храмом святой Екатерины не видно конца, поэтому, уверены, тема будет еще долго и регулярно появляться в информповестке. Но есть кое-что еще.
Несмотря на то, что все взгляды прикованы к ситуации со сквером, Екатеринбург находит в себе силы жить и обычной жизнью тоже. Например, играть в футбол, буднично обсуждать транспортные проблемы и готовиться к пятой биеннале, которая в этот раз пройдет на действующем заводе.
Мы собрали главные события этой недели (про сквер не забыли!) в один коллаж. Чтобы разгадать ребус, листайте ниже:
Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
ЕТВ поговорил с афганским журналистом Саидом Али Казими, который много раз рисковал жизнью на Родине
Вне политики
С каждым годом фестиваль Ural Music Night приобретает все больший размах, и в этот раз в июне в Екатеринбург приедут хэдлайнеры российской сцены: Little Big, ЛСП, Noize MC…Но будет еще одна гостья, которая, в том числе, ради того, чтобы выступать на фестивалях вроде UMN, отказалась от выступления на Евровидении. Это украинка Maruv, прославившаяся треком Drunk groove и БДСМ-стилистикой своих клипов и концертных костюмов. Ждите ее на Плотинке!
От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
О мертвых либо хорошо…
Осенью Екатеринбург ждет большой разговор о смерти. Точнее, об обратной ее стороне — «Бессмертие» стало главной темой пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. А в преддверии ее в городе откроется Death Cafe, в котором участники будут обсуждать сложную тему — смерть. Никакой религии, никаких учений, только честная дискуссия и обсуждение разных точек зрения. Где, когда, как попасть — все здесь.
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Еще поборемся
Футбольный клуб «Урал» второй раз вышел в финал Кубка России…и проиграл. И снова — «Локомотиву». Да, играли без Эрика Бикфалви, да пропустили обидный гол. Потом еще и Стефана Страндберга дисквалифицировали.
Но ведь можем бороться! И поборемся еще. И однажды возьмем Кубок России. По крайней мере, все фанаты екатеринбургского клуба надеются именно на это.
Тихо едем
Несмотря на то, что вопросы благоустройства сейчас интересуют екатеринбуржцев больше, чем все остальное, изменения происходят и в других городских сферах. Например, в разгар протестов повысилась цена на проезд в метро — до 32 рублей. Сейчас в цене билета есть инвестиционная составляющая, которая позволит подземке обновить вагоны, не занимая деньги у банков.
Эту же схему мэрия хочет перенести на другой электротранспорт — уже наземный. Цену на проезд в трамваях и троллейбусах могут поднять по той же причине, то есть чтобы купить новые машины. Когда это произойдет и на сколько повысится цена проезда, неизвестно, но о том, что это вполне возможно, комитет по транспорту заявил на этой неделе.
Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал.
Падение екатеринбургского забора
В начале недели новости о сквере, которые долетали из чиновничьих кабинетов, вселяли оптимизм в защитников зеленой зоны у Драмтеатра. Так, Фонд святой Екатерины демонтировал строительный забор — и город испытал катарсис, видимо, сходный с тем, какой был во время падения Берлинской стены. Потом губернатор Куйвашев заявил, что будет просить Александра Высокинского не включать сквер в опрос. Казалось бы, победа за защитниками сквера.
Только вот уже к концу недели, после встреч Высокинского с православными активистами и депутатами, риторика серого дома стала противоречить воле губернатора. Мэр заявил, что не хочет исключать сквер из опроса. Споры защитников и противников стройки храма в сквере стали ожесточеннее, любые переговоры превращаются в перепалку. Мы продолжаем следить за событиями.
Мэрия Екатеринбурга создала форум, чтобы обсуждать храм
Теперь горожане смогут пообщаться в формате «интернет-диалога», сообщает администрация города.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»