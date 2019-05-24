Топ-5 новостей недели. От павшего забора до экзистенциальных бесед

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Несмотря на то , что все взгляды прикованы к ситуации со сквером , Екатеринбург находит в себе силы жить и обычной жизнью тоже. Например , играть в футбол , буднично обсуждать транспортные проблемы и готовиться к пятой биеннале , которая в этот раз пройдет на действующем заводе.





Мы собрали главные события этой недели ( про сквер не забыли!) в один коллаж. Чтобы разгадать ребус , листайте ниже:

Вторую неделю Екатеринбург живет протестом: всю прошлую он был активным — защитники сквера собирались у Драмтеатра каждый вечерна этой — начались разговоры в чиновничьих кабинетах. Истории с храмом святой Екатерины не видно концапоэтомууверенытема будет еще долго и регулярно появляться в информповестке. Но есть кое-что еще.