Екатеринбург попал в рейтинг городов с дешевыми выпускными платьями

Перед выпускными в Екатеринбурге в три раза увеличились продажи праздничных платьев. В этом году наряд можно купить за две тысячи рублей. Это на 44% ниже средней стоимости по Росии, сообщили аналитики «Юлы». Продавцы об этом узнали об этом и в 73% случаев предлагают доставку по стране.

Самые высокие цены на выпускные платья оказались в Липецке. Там наряд предлагают купить в среднем за семь тысяч рублей. На втором месте Владивосток — 6,3 тысячи рублей за платье. Самый выгодный шопинг перед выпускным можно провести в Перми, Ижевске и Челябинске. Там средняя цена варьируется от 1,6 до 1,9 тысячи рублей.