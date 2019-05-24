Екатеринбург попал в рейтинг городов с дешевыми выпускными платьями
10:01, 24 Май 2019
Фото: ЕТВ
Уральские выпускники могут подобрать наряд за две тысячи рублей.
Перед выпускными в Екатеринбурге в три раза увеличились продажи праздничных платьев. В этом году наряд можно купить за две тысячи рублей. Это на 44% ниже средней стоимости по Росии, сообщили аналитики «Юлы». Продавцы об этом узнали об этом и в 73% случаев предлагают доставку по стране.
Самые высокие цены на выпускные платья оказались в Липецке. Там наряд предлагают купить в среднем за семь тысяч рублей. На втором месте Владивосток — 6,3 тысячи рублей за платье. Самый выгодный шопинг перед выпускным можно провести в Перми, Ижевске и Челябинске. Там средняя цена варьируется от 1,6 до 1,9 тысячи рублей.
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