Афиша не для всех: книжный марафон и австралийские короткометражки

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Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.

Что: спектакль «Любовные письма»

Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)

Когда: 5 июня в 19:00

Сколько: от 2800 рублей, билеты тут