Афиша не для всех: книжный марафон и австралийские короткометражки

Группа Disturbed возвращается в Россию со стадионными концертами в рамках мирового тура в поддержку нового альбома « Evolution». Пластинка сразу получила восторженные отзывы музыкальных критиков , а также поклонников группы. Сингл « Are You Ready» с нового альбома продержался на № 1 месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении 4х недель! Данный сингл уже имеет более 5 миллионов прослушиваний на Spotify, а видео на песню « Are You Ready» также имеет более 5 миллионов просмотров на YouTube.