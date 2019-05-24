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Афиша не для всех: книжный марафон и австралийские короткометражки

07:30, 24 Май 2019
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Фото: pixabay.com

ЕТВ составил топ самых ярких событий выходных.
Екатеринбург постепенно приходит в себя после протестов в сквере у Драмтеатра. В городе, как и всегда, происходит много событий, ЕТВ выбрал для вас самые интересные.

От заката до забора

Австралийские короткометражки

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Фото: предоставлено организаторами

В Ельцин Центре покажут лучшее короткометражное кино Австралии. Программу представит киновед, организатор фестивалей профессор Грег Долгополов.

Что: Short + Sweet 2: лучшее короткометражное кино Австралии
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 мая в 19:00
Сколько: 250 рублей, билеты тут

Дождались! В Шарташском лесопарке начали прокладывать велодорожку
Тропинки расширят до семи метров, поэтому деревья придется рубить. 

Легенды уральского рэпа

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Фото: предоставлено организаторами

EK-Playaz — легенды уральского рэпа — отпразднуют свой юбилей вместе со вчерашними школьниками на концерте«Крайний звонок». Банты, косички, букеты и школьная форма станут украшением вечера, особенно если тебе уже под 40.

Что: концерт Ek-Playaz
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Дождались! В Шарташском лесопарке начали прокладывать велодорожку
Тропинки расширят до семи метров, поэтому деревья придется рубить. 

Акустика от 25/17

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Фото: предоставлено организаторами

Группа 25/17 в особых представлениях не нуждается. Коллектив научился блестяще звучать в каком угодно формате, хоть стадионного рок-концерта, хоть уютной камерной акустики. Это еще раз подчеркивает живучесть и многогранность ее песен. В этот раз публику ждет акустический концерт.

Что: концерт 25/17
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Депутат Госдумы шокирован отношением екатеринбуржцев к гордуме и мэрии
Максим Иванов, который приехал обсуждать протесты, заявил, что новый состав администрации стал еще х

Пятилетие Blue Bastards

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Blues Bastards вдохновляется разными жанрами и стилями, что отражается на творчестве — песни от блюза и госпелов до стоунера и фанка. Последний год для музыкантов выдался особенно насыщенным — позади два сингла, тур с группой из Германии, выступление на одной сцене с Everlast и Three Days Grace. В мае Blues Bastards исполняется 5 лет и к этой дате группа порадует своих слушателей свежим релизом — EP «Counting on you».

Что: концерт Blues Bastards
Где: Center Club (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 25 мая в 19:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Мэрия Екатеринбурга хочет потратить 30 миллиардов на новые трамваи
Комитет по транспорту надеется на бюджет или концессии в далеком будущем. Правда, придется поднять п

Книжный марафон

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Фото: pixabay

С 11:00 до 20:00 центре города будут проходить встречи с писателями и творческие активности на тему книг и чтения. Например, в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала в 12:00 начнется встреча с писателем Евгением Гаглоевым, автором циклов романов «Зерцалия», «Пардус» и «Пандемониум», обладателем премии имени Кира Булычёва. А в 14:00 там же можно будет встретиться с детскими писателями Ольгой Колпаковой и Светланой Лавровой.

Что: Книжный фестиваль «Читай, Екатеринбург!»

Где: Литературный квартал
Когда: 25 мая в 11:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут

Прокуратура заставила УК Екатеринбурга пересчитать плату за мусор
Компания «РЭМП-Эльмаш» продолжала брать с жильцов своих домов деньги даже после того, как за ТКО нач

«Девушка с фарфоровыми глазами»

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Фото: предоставлено организаторами

«Хореограф Баганова наделила персонажей говорящей“ пластикой, довольно разнообразной: подчеркнутая кукольность (когда собственная рука артиста приводит в движение различные части его тела) чередуется с певучими волнами“, отчаянными батманами, обильными партерными комбинациями (особенно бурными у Натаниэлей)», — пишет о спектакле «Девушка с фарфоровыми глазами», который покажут «Провинциальные танцы», газета «Коммерсантъ».

Что: спектакль «Девушка с фарфоровыми глазами»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 27 мая в 19:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут

Цуканов призвал пресечь конфликты вокруг культовых сооружений
Полпред не хочет, чтобы повторилась история с протестами вокруг храма в Екатеринбурге. 

Любовные письма

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Фото: предоставлено организаторами

Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь и тем самым они вместе, хоть и не могут быть в реальности. Письма это и есть их жизнь, а каждое слово в них, это и есть признание в чувствах.

Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.

Что: спектакль «Любовные письма»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 5 июня в 19:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

Приставы пригрозили лишить прав свердловчанина-должника
Житель Белоярского не выплатил дочери 250 тысяч рублей алиментов.

Эволюция Disturbed

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Фото: предоставлено организаторами 

Группа Disturbed возвращается в Россию со стадионными концертами в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Evolution». Пластинка сразу получила восторженные отзывы музыкальных критиков, а также поклонников группы. Сингл «Are You Ready» с нового альбома продержался на № 1 месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении 4х недель! Данный сингл уже имеет более 5 миллионов прослушиваний на Spotify, а видео на песню «Are You Ready» также имеет более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

Григорий Вихарев уволился с поста директора «Спецавтобазы»
Депутат гордумы Екатеринбурга плотно займется политикой.

«Двое на качелях»

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Фото: предоставлено организаторами

Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

Актер из «Игры престолов» оценит короткометражки в Екатеринбурге
Организаторы озвучили жюри фестиваля Unknown Film Festival.

Эрика Лундмоен

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Фото: предоставлено организаторами 

Эрика Лундмоен, автор музыкальной сенсации 2018 года «Яд» впервые за все время карьеры выйдет на сцену «Дома печати» и подарит публике уральской столицы возможность услышать новое уникальное живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник». Музыка Эрики определяет звучание нового витка индустрии и открывает новые ощущения для слушателей, много ярких граней чувств и откровений яркой и самобытной исполнительницы.

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, концерты, спектакль, афиша, Екатеринбург
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