Афиша не для всех: книжный марафон и австралийские короткометражки
Австралийские короткометражки
Фото: предоставлено организаторами
В Ельцин Центре покажут лучшее короткометражное кино Австралии. Программу представит киновед, организатор фестивалей профессор Грег Долгополов.
Что: Short + Sweet 2: лучшее короткометражное кино Австралии
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 мая в 19:00
Сколько: 250 рублей, билеты тут
Легенды уральского рэпа
Фото: предоставлено организаторами
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Акустика от 25/17
Фото: предоставлено организаторами
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Пятилетие Blue Bastards
Где: Center Club (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 25 мая в 19:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Книжный марафон
Фото: pixabay
Где: Литературный квартал
Когда: 25 мая в 11:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
«Девушка с фарфоровыми глазами»
Фото: предоставлено организаторами
«Хореограф Баганова наделила персонажей „говорящей“ пластикой, довольно разнообразной: подчеркнутая кукольность (когда собственная рука артиста приводит в движение различные части его тела) чередуется с певучими „волнами“, отчаянными батманами, обильными партерными комбинациями (особенно бурными у Натаниэлей)», — пишет о спектакле «Девушка с фарфоровыми глазами», который покажут «Провинциальные танцы», газета «Коммерсантъ».
Что: спектакль «Девушка с фарфоровыми глазами»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 27 мая в 19:00
Сколько: от 600 рублей, билеты тут
Любовные письма
Фото: предоставлено организаторами
Жизнь развела их по разные стороны — так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Всё что у них есть — коробки писем, и это неплохой итог для любящего человека.
Что: спектакль «Любовные письма»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 5 июня в 19:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут
Эволюция Disturbed
Фото: предоставлено организаторами
Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут
«Двое на качелях»
Фото: предоставлено организаторами
Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Эрика Лундмоен
Фото: предоставлено организаторами
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут