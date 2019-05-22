Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В игре равных «Урал» уступил Кубок России «Локомотиву»

22:44, 22 Май 2019
photo_2019-05-19_14-01-54.jpg
Фото: Дмитрий Шевалдин
Екатеринбургский клуб, проиграв 0:1, вновь не смог пробиться в Лигу Европы.

Матч на «Самара Арене» имел огромное значение для «Урала» — в случае победы клуб впервые в истории получил бы право на участие в Лиге Европы. Для «Локомотива» игра имела, скорее, имиджевое значение и шанс в восьмой раз завоевать Кубок России.

Хотя «Урал» выставил в стартовом составе сразу трех надающих — Погребняка, Панюкова и Ильина, первый тайм прошел под диктовку «Локомотива». Футболисты столичного клуба с первых минут пошли в атаку. И первый раз мяч оказался в воротах после удара Смолова. Но не был засчитан — офсайд. На 27 минуте Баринов все-таки занес мяч в ворота «Урала» — 1:0. И продолжит наседать. Через несколько минут Годзюр спас ворота екатеринбургского клуба. Единственный шанс поразить ворота соперника был у Ильна, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.

Жизнь и смерть храма
Какова история собора святой Екатерины и был ли он «сердцем города»?

Во втором тайме что-то сломалось у «Локомотива». Или наладилось у «Урала» Атаки на ворота Гилерме накатывли одна за другой. Дважды на пути мяча вставал Гилерме. Несколько раз мяч, после ударов футболистов «Урала», пролетал чуть выше/левее/правее ворот. Однажды, нырнувший рыбкой Баринов, спас «Локомотив» от гола. Но, к сожалению, «Уралу», во-первых, очень не хватало Эрика Бикфалви, получившего красную карточку в полуфинале. Во-вторых, игроки екатеринбургского клуба допускали слишком много ошибок при завершении атак и грешили неточностями в передачах.

Вторая попытка «Урала» завоевать Кубок России и получить право играть в Лиге Европы так и не удалась. Осталось поблагодарить команду за красивый футбол и вспомнить, что «бог любит троицу».

Это победа. Куйвашев согласился оставить сквер у Драмтеатра без храма
Губернатор решил оставить в покое спорную площадку после публикации опроса ВЦИОМ.
По пути к финалу
Второй раз в истории «Урал» пробился в финал Кубка России по футболу
Судья помог «Локомотиву» свести матч с «Уралом» в ничью — 2:2
«Будем биться за него»: волею судей лидер «Урала» остался без финала
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «В игре равных «Урал» уступил Кубок России «Локомотиву»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Самара Арена, финал, Кубок России, Футбол , ФК Локомотив, ФК "Урал"
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
23 мая в 19:30
С Татьяна Самойлова
«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Развлечения
«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Исторический день для ФК «Урал» и его болельщиков. Впервые команда получила возможность побороться за Кубок России. На стадионе «Фишт» в Сочи начался матч, в котором екатеринбуржцы сразятся с московским «Локомотивом».