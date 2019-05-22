В игре равных «Урал» уступил Кубок России «Локомотиву»
Матч на «Самара Арене» имел огромное значение для «Урала» — в случае победы клуб впервые в истории получил бы право на участие в Лиге Европы. Для «Локомотива» игра имела, скорее, имиджевое значение и шанс в восьмой раз завоевать Кубок России.
Хотя «Урал» выставил в стартовом составе сразу трех надающих — Погребняка, Панюкова и Ильина, первый тайм прошел под диктовку «Локомотива». Футболисты столичного клуба с первых минут пошли в атаку. И первый раз мяч оказался в воротах после удара Смолова. Но не был засчитан — офсайд. На 27 минуте Баринов все-таки занес мяч в ворота «Урала» — 1:0. И продолжит наседать. Через несколько минут Годзюр спас ворота екатеринбургского клуба. Единственный шанс поразить ворота соперника был у Ильна, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.
Во втором тайме что-то сломалось у «Локомотива». Или наладилось у «Урала» Атаки на ворота Гилерме накатывли одна за другой. Дважды на пути мяча вставал Гилерме. Несколько раз мяч, после ударов футболистов «Урала», пролетал чуть выше/левее/правее ворот. Однажды, нырнувший рыбкой Баринов, спас «Локомотив» от гола. Но, к сожалению, «Уралу», во-первых, очень не хватало Эрика Бикфалви, получившего красную карточку в полуфинале. Во-вторых, игроки екатеринбургского клуба допускали слишком много ошибок при завершении атак и грешили неточностями в передачах.
Вторая попытка «Урала» завоевать Кубок России и получить право играть в Лиге Европы так и не удалась. Осталось поблагодарить команду за красивый футбол и вспомнить, что «бог любит троицу».