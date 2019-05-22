В игре равных «Урал» уступил Кубок России «Локомотиву»

Матч на «Самара Арене» имел огромное значение для «Урала» — в случае победы клуб впервые в истории получил бы право на участие в Лиге Европы. Для «Локомотива» игра имела, скорее, имиджевое значение и шанс в восьмой раз завоевать Кубок России.

Хотя «Урал» выставил в стартовом составе сразу трех надающих — Погребняка, Панюкова и Ильина, первый тайм прошел под диктовку «Локомотива». Футболисты столичного клуба с первых минут пошли в атаку. И первый раз мяч оказался в воротах после удара Смолова. Но не был засчитан — офсайд. На 27 минуте Баринов все-таки занес мяч в ворота «Урала» — 1:0. И продолжит наседать. Через несколько минут Годзюр спас ворота екатеринбургского клуба. Единственный шанс поразить ворота соперника был у Ильна, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.