Сегодня «Урал» второй раз в истории поборется за выход в Лигу Европы

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На финал Кубка России прибудут около трех тысяч болельщиков « Урала». Со стороны « Локомотива» будет десять тысяч фанатов , пишет ТАСС. Если на трибунах , очевидно , окажутся неравные силы , то в Екатеринбурге абсолютное большинство точно будет за любимую команду. Так , помимо многочисленных баров , организованы две большие точки скопления болельщиков « Урала»:





— фуд-корт ТРЦ « Мега», который сможет вместить до четырех тысяч человек. Шоу-программа там начнется в 19:30. Это официальная фан-зона « Урала».

— кинотеатр « Салют», чей большой зал рассчитан на 468 человек. Мероприятие начнется в 20:00. Ф анатов ждет фотосет и фанатский аквагрим. Билет стоит 200 рублей.

ЕкатеринбургскийУрал» поборется с московскимЛокомотивом» за победу в Кубке России. Встреча пройдет сегодня в 20:30 по уральскому времени на поле стадионаСамара Арена». ЕслиУрал» выиграетто в Екатеринбург впервые в истории приедет Лига Европы.