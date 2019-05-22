Сегодня «Урал» второй раз в истории поборется за выход в Лигу Европы
16:55, 22 Май 2019
Финал Кубка России против «Локомотива» начнется в 20:30. Рассказываем, какие у нас шансы и где смотреть футбол.
Екатеринбургский «Урал» поборется с московским «Локомотивом» за победу в Кубке России. Встреча пройдет сегодня в 20:30 по уральскому времени на поле стадиона «Самара Арена». Если «Урал» выиграет, то в Екатеринбург впервые в истории приедет Лига Европы.
На финал Кубка России прибудут около трех тысяч болельщиков «Урала». Со стороны «Локомотива» будет десять тысяч фанатов, пишет ТАСС. Если на трибунах, очевидно, окажутся неравные силы, то в Екатеринбурге абсолютное большинство точно будет за любимую команду. Так, помимо многочисленных баров, организованы две большие точки скопления болельщиков «Урала»:
— фуд-корт ТРЦ «Мега», который сможет вместить до четырех тысяч человек. Шоу-программа там начнется в 19:30. Это официальная фан-зона «Урала».
— кинотеатр «Салют», чей большой зал рассчитан на 468 человек. Мероприятие начнется в 20:00. Фанатов ждет фотосет и фанатский аквагрим. Билет стоит 200 рублей.
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Каковы шансы «Урала» на победу? 19 мая в очном противостоянии в рамках РПЛ нынешние финалисты разошлись миром — 2:2. Мы увидели яркую, качественную, зрелую игру в исполнении екатеринбуржцев. «Локомотив» едва унес ноги (не без помощи арбитра).
Путь к финалу Кубку России «Урал» начинал в Нижнекамске. В 1/16 финала уральцы обыграли «Нефтехимик», затем прошли «Нижний Новгород», а в четвертьфинале обыграли по сумме двух матчей московский «Спартак». В полуфинале «Урал» был сильнее тульского «Арсенала».
Но чемпионат — это одно, а Кубок — совсем другое. Здесь на первый план выходят опыт, эмоции и удача. По первому показателю москвичи стоят на голову выше (чего стоит один главный тренер-«аксакал» Юрий Семин). А вот два других компонента «Урал» может склонить в свою пользу: шансы у екатеринбуржцев точно есть. Хотя без дисквалифицированного лидера Эрика Бикфалви будет тяжело. Не сыграют также Николай Димитров и Андрей Егорычев, которые получили травму.
Два года назад «Локомотив» и «Урал» уже играли в финале Кубка России — железнодорожники взяли вверх со счетом 0:2. Самое время взять реванш.
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