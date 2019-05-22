Алексей Иванов рассказал Дудю о дискомфортных 90-х в Екатеринбурге

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Также Алексей Иванов признался , что однажды , когда он еще работал сторожем , уборщица выбросила его рукопись книги « Географ глобус пропил». Пришлось переписывать. Позже рукопись той же книги украли вместе с сумкой.

Иванов рассказалчто также подрабатывал сторожеми много читал на рабочем местетак как заняться было нечем) и охранником на бисквитной фабрике. На последней он стеснялся заглядывать в сумки к сотрудницамвыходящим с фабрикихотя должен былза это его подкармливали — то компотомто обрезками тортов.