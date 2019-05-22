Алексей Иванов рассказал Дудю о дискомфортных 90-х в Екатеринбурге
15:50, 22 Май 2019
Писатель вспомнил, как выживал во время студенчества в УрГУ.
Писатель Алексей Иванов, автор «Ебурга» и «Тобола», стал героем нового выпуска шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Интервью записывалось в английском Манчестере, который, по выражению писателя, является «небесным Челябинском».
Отвечая на вопрос Дудя о том, какими были девяностые годы для него, Алексей Иванов сказал, что «некомфортными». После он рассказал, что во время учебы на искусствоведческом факультете Уральского государственного университета подрабатывал экскурсоводом для трудных подростков, что навевало на него тоску.
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Иванов рассказал, что также подрабатывал сторожем (и много читал на рабочем месте, так как заняться было нечем) и охранником на бисквитной фабрике. На последней он стеснялся заглядывать в сумки к сотрудницам, выходящим с фабрики, хотя должен был, за это его подкармливали — то компотом, то обрезками тортов.
Также Алексей Иванов признался, что однажды, когда он еще работал сторожем, уборщица выбросила его рукопись книги «Географ глобус пропил». Пришлось переписывать. Позже рукопись той же книги украли вместе с сумкой.
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